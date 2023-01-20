2018年7月2日、2018FIFAワールドカップ、決勝トーナメント1回戦 日本はベルギーに逆転負け写真／AP/アフロ（歴史ライター：西股 総生）◉歴史家が考えるサッカー日本代表の敗因（１）（https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/73413）◉歴史家が考えるサッカー日本代表の敗因（２）（https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/73414）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]「対応力」に取り組んだ日本代表2022年の