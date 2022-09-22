「ルパン三世」アニメ化50周年、「キャッツ・アイ」原作40周年という、両作品のダブル周年記念コラボとして、トムス・エンタテインメントがアニメ「ルパン三世VSキャッツ・アイ」を制作。2023年よりPrime Videoにて、世界独占配信されることが決定した。モンキー・パンチ原作のアニメ「ルパン三世」は、世界的大泥棒アルセーヌ・ルパンの孫であるルパン三世と、次元大介、石川五ェ門、峰不二子ら仲間と、宿敵・銭形警部ら個性的な