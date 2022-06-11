コンビニやスーパーで当たり前のように見かけるアイスの「白くま」。カップに入った練乳氷にフルーツがトッピングされた華やかなビジュアルのものや、フルーツや小豆が入ったアイスバー状のものなどが主流で、これから到来する本格的な夏に欠かせないひと品だ。【写真】あなたはどの白くまが好き？姉妹品「あいすまんじゅう」の謎も！しかし、白くまはもともと鹿児島のご当地スイーツだったのをご存知だろうか。今ではどこでも見か