アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也）は、アルコール測定機能と表面温度測定機能を1台に集約した携帯型アルコール検知器「ALC-Pocket」を、2026年3月2日に発売いたします。 https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/Pocket 1． ALC-Pocketの中に、安全対策が2つ 2012年4月より携帯型アルコール検知器