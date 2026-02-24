アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也）は、アルコール測定機能と表面温度測定機能を1台に集約した携帯型アルコール検知器「ALC-Pocket」を、2026年3月2日に発売いたします。

1． ALC-Pocketの中に、安全対策が2つ

2012年4月より携帯型アルコール検知器として「ALC-Pico」を販売し、長年にわたり多くのお客様にご利用いただいてまいりました。このたび、その後継機となるニューモデルとして「ALC-Pocket」をリリースいたします。「ALC-Pocket」は、従来のアルコール測定機能に加え、新たに表面温度測定機能（※）を搭載しました。さらに、測定結果を本体内部に記録、履歴表示できる仕様とすることで日々の測定管理や記録業務の効率化を実現、アルコール測定に加え、体調確認の一助となる機能を備えることでより安心、確実な運行管理、安全管理をサポートする製品として進化しています。（※）表面温度を測定することが目的となります。正しい体温測定は医療機器の体温計をご使用ください。

２．出荷時期と価格

◇受注開始：2026年2月24日◇出荷開始：2026年3月2日◇販売価格：\34,980（税込）◇校正費用：\3,200（税込）※使用開始より12か月、または測定回数7500回先に到達した時点で校正が必要になります。

■『ALC-Pocket』特設サイトhttps://lpfo.tokai-denshi.co.jp/Pocket

■『ALC-Pocket』カタログhttps://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:fa52beb5-4ce2-4e37-b3ba-8c34c5899508■本製品は、当社公式オンラインストア「運輸安全SHOP」にて販売しております。https://shop.tokai-denshi.co.jp/product.php?id=184■本件に関する問い合わせ先 東海電子株式会社 営業企画部東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第３ビル203Email : info@tokai-denshi.co.jp

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/