株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、6月29日（月）12時より、新ストーリーイベント「ホテルプールの危機を救え！ プール掃除編」を配信し、新たな限定★5キオク[エヴォルツィオーネ・プレゼンテ]環いろは（CV 麻倉もも）が登場する初回10連無料ピックアップガチャを開始いたしました。 また、新ストーリーイベント「アタシとあーしの方程式」を配信し、イベントをプレイすると新たな★5キオク[アトモ・アラビアート]都ひなの（CV 朝日奈丸佳）、[あーしのヤバめなハート]木崎衣美里（CV 鬼頭明里）が登場するピックアップガチャを30連分無料で引くことができます。 さらにサマーキャンペーンとして、マギカストーン最大3,000個獲得できるログインボーナスや、★5キオク提供割合50％マギアキーなど豪華報酬を獲得できるビンゴミッションなどを開始しました。 同時に、劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉公開カウントダウンキャンペーン 第1弾として、初回ログインでマギカストーン3,000個プレゼントを開始いたしました。

初回10連無料！新限定★5キオク「環いろは(水着)」が登場！

2026年6月29日（月）12時より、新限定★5キオク[エヴォルツィオーネ・プレゼンテ]環いろはがピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたしました。本ガチャは特別に、初回10連無料で引いていただくことが可能です。 期間：2026/06/29 (月) 12:00～2026/07/31 (金) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [エヴォルツィオーネ・プレゼンテ]環いろは

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=lVl9tHLnywk

有償限定！お得なステップアップガチャ開催

2026年6月29日（月）12時より、有償マギカストーン限定で引ける、お得なステップアップガチャを開始いたしました。本ガチャは各ステップで環いろは(水着)がピックアップされております。 STEP2では★5キオクの提供割合が通常3％のところ5%にアップ、さらにSTEP3では★5キオクの提供割合が10%にアップいたします。 また、STEP3を引くと[エヴォルツィオーネ・プレゼンテ]環いろはが提供割合10％でピックアップされる★5キオク確定マギアキー(桃)が獲得できます。 期間：2026/06/29 (月) 12:00～2026/07/31 (金) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

オリジナルストーリー「ホテルプールの危機を救え！ プール掃除編」イベント開始！

6月29日（月）12時より、新オリジナルストーリー「ホテルプールの危機を救え！ プール掃除編」を開始いたしました。 ◇あらすじ---------------------------------------------------- もうすぐ夏休み！ …にもかかわらず、まだ何の予定もないチームみかづき荘 そんな中、やちよの遠い親戚でホテルを経営する支配人から プール掃除の依頼が届いて…？ ---------------------------------------------------- 期間：2026/06/29 (月) 12:00～2026/07/31 (金) 11:59

イベントミッションをクリアでポートレイトがもらえる

イベントメダルの累計獲得数に応じて、ポートレイト「楽しいプール掃除」を獲得できます。報酬で獲得できるポートレイトは、次回開催イベントのボーナス対象となります。

オリジナルストーリー「アタシとあーしの方程式」イベント開始！都ひなの&木崎衣美里ピックアップガチャ最大30連無料！

2026年6月29日（月）12時より、新オリジナルストーリー「アタシとあーしの方程式」を開始いたしました。 ◇あらすじ---------------------------------------------------- 化学部の部長であるひなのとアシスタントの衣美里 ある日、ひなのが理想を体現した化学者と出会い １ヶ月弟子入りすることに。それをきっかけに 仲のいいふたりの関係は何故かぎくしゃくしてしまい…？---------------------------------------------------- 期間：2026/06/29 (月) 12:00～2026/07/31 (金) 11:59

イベントプレイで最大30連無料でガチャが引ける

イベントをプレイしてメダルを集めると、「アタシとあーしの方程式」のイベント交換所で「アタシとあーしの方程式マギアキーガチャ」を引いていただける「ピックアップガチャ専用マギアキー(青)」最大30連分や「マギカストーン」など、様々なものと交換いただけます。 期間：2026/06/29 (月) 12:00～2026/07/31 (金) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

新★5キオク「都ひなの」「木崎衣美里」が登場！

2026年6月29日（月）12時より、新★5キオク[アトモ・アラビアート]都ひなの（CV 朝日奈丸佳）と[あーしのヤバめなハート]木崎衣美里（CV 鬼頭明里）がピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたしました。 また、本ガチャで獲得できるキオクメダルは、都ひなの＆木崎衣美里のキオクがピップアップされるステップアップガチャと共通のものとなります。 さらに、都ひなの＆木崎衣美里ピックアップガチャを引くことで、育成素材と交換できる「フラグメントメダル」を獲得できます。 期間：2026/06/29 (月) 12:00～2026/07/31 (金) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [アトモ・アラビアート]都ひなの

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=1hpctg712mQ

キャラクターPV [あーしのヤバめなハート]木崎衣美里

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=D19Rlerfoiw

「都ひなの」か「木崎衣美里」を確定でGET！有償限定、お得なステップアップガチャ開催

2026年6月29日（月）12時より、有償マギカストーン限定で引ける、お得なステップアップガチャを開始いたしました。 本ガチャは各ステップで「都ひなの」と「木崎衣美里」がピックアップされており、各ステップを引くとフラグメントメダルを獲得いただけます。 また、STEP3を引くと[アトモ・アラビアート]都ひなのか[あーしのヤバめなハート]木崎衣美里と交換できる、★5キオク(都ひなの / 木崎衣美里)交換メダルを獲得できます。 期間：2026/06/29 (月) 12:00～2026/07/31 (金) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

イベントミッションをクリアでポートレイトがもらえる

イベントメダルの累計獲得数に応じて、ポートレイト「ガチで最高の１着を探して」を獲得できます。報酬で獲得できるポートレイトは、次回開催イベントのボーナス対象となります。

劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉公開カウントダウンキャンペーン 第1弾開催！

2026年6月29日（月）12時より、劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉公開カウントダウンキャンペーン 第1弾として、初回ログインでマギカストーン最大3,000個をプレゼントいたします。 期間：2026/06/29 (月) 12:00～2026/07/13 (月) 11:59

マギカストーン最大3,000個や★5キオク提供割合50％マギアキーがもらえる！まどドラサマーキャンペーン開催！

まどドラサマーキャンペーンログインボーナス

2026年6月29日（月）12時より、まどドラサマーキャンペーンログインボーナスが開始いたしました。期間中ログインすることで、マギカストーン最大3,000個を獲得できます。 期間：2026/06/29 (月) 12:00～2026/07/31 (金) 11:59

サマーキャンペーン ビンゴミッション

2026年6月29日（月）12時より、ビンゴミッション第1弾を開始いたしました。ログインやイベントクエストクリアなどで、ビンゴシート上のミッションをクリアしていき、ビンゴを開けることで報酬が獲得できます。さらに、ビンゴのラインを揃えることで、マギアキーや永久ドロップロックなどを獲得いただけます。また、コンプリート報酬では、★5キオク提供割合50％マギアキーやプリズムコアを獲得いただけます。 ビンゴミッションは全3弾開催し、1度の開催につき2枚のビンゴシートを獲得いただけます。 期間 第1弾：2026/06/29 (月) 12:00～2026/07/31 (金) 11:59 第2弾：2026/07/10 (金) 12:00～2026/07/31 (金) 11:59 第3弾：2026/07/21 (火) 12:00～2026/07/31 (金) 11:59まどドラ ダウンロードはこちらから App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。 【ストアURL】 App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO Steam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」 ・企画・配信：アニプレックス ・開発：ポケラボ・f4samurai ・運営：ポケラボ ・2025年3月27日 iOS/android版正式リリース開始 ・2025年7月17日 Steam版正式リリース開始 ・公式サイト https://www.madoka-exedra.com ・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com ・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra） ・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW ・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra ・公式ハッシュタグ #まどドラ ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP