【7月1日発売】山田水産×SHOGUN BURGER、国産炭火鰻と和牛を掛け合わせた夏のご馳走バーガーが登場

株式会社ガネーシャ

株式会社ガネーシャ（本社：富山県富山市、代表取締役：本田大輝）が展開する和牛バーガー専門店「SHOGUN BURGER」は、2026年7月1日（水）より、期間限定メニューとして「炭火鰻と焦がしコーンの和牛バーガー」を販売いたします。（※宮古島店、麻布台ヒルズ店を除く）

本商品は、国産うなぎの養殖・加工を手掛ける「山田水産」とのコラボレーションにより誕生いたしました。日本の夏を代表する食材である「うなぎ」と、SHOGUN BURGER自慢の和牛パティを掛け合わせ、アメリカンBBQの発想で再構築した7月限定のプレミアムバーガーです。

■炭火鰻と焦がしコーンの和牛バーガー

\3,480(税込)

炭火で香ばしく焼き上げた国産うなぎの蒲焼と、肉汁あふれる和牛パティを主役に、スモーキーな焦がしコーンや、グラナ・パダーノチーズ、チリライム風味のポップコーンを重ねることで、香ばしさ、旨味、食感が折り重なる味わいを実現しました。仕上げには爽やかなレモンヨーグルトソースを合わせることで、濃厚でありながらも夏らしい軽やかな後味に仕上げています。

日本の夏を代表する食材「うなぎ」と、アメリカンBBQの豪快さ、そしてSHOGUN BURGERが誇る和牛の魅力。これらを一つのバーガーに凝縮した、この夏しか味わえない特別な逸品をぜひご堪能ください。

■山田水産とは

山田水産株式会社は、鹿児島県で国産うなぎの養殖・加工・販売を手掛ける魚屋です。

「愛情品質」を理念に掲げ、無薬養鰻への取り組みをはじめ、安全・安心でおいしいうなぎづくりを追求しています。

公式ホームページ：https://yamadasuisan.com/

■SHOGUN BURGERについて

2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。

焼肉のプロが手がける和牛バーガー専門店としてスタートし、創業からわずか5年で、World Food Championshipsのハンバーガー部門において世界6位を獲得しました。

現在は国内外へと店舗展開を進め、アジア・ヨーロッパ・中東への挑戦にも本格的に取り組んでいます。日本発の和牛バーガーブランドとして、世界中の人々に新たな食体験を届けています。



富山の老舗焼肉店の知見を活かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。



さらに、アクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。

■SHOGUN BURGER店舗詳細

・直営店舗（12店舗）

富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、浅草店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店、SHOGUN BURGER + FACTORY

・国内フランチャイズ加盟店舗（7店舗）

町田店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、SUSUKINO店

・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）

上海店、バンコク店、杭州店、重慶店

店舗詳細はこちら(https://shogun-burger.com/)

■SHOGUN BURGER 公式アカウント一覧

公式ホームページ：https://shogun-burger.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/shogunburger

公式X ：https://x.com/shogunburger

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@shogunburger

■株式会社ガネーシャ

東京事務所：渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ413号室

本社：富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階

代表者：代表取締役 本田 大輝

ガネーシャ公式HP：https://ganesha-inc.net/

事業内容：飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業