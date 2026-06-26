【KÚON 箱根強羅】標高760mの夜風が心地よい箱根強羅の夏　炭火の香りと旬を重ねた「夏限定ディナーコース」が登場

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ホテルズ&リゾーツ（本社 東京都千代田区、代表取締役 渡部達也）が運営する、お茶と和菓子で五感をひらくデザイナーズホテル「KÚON 箱根強羅」では、『茶×フレンチ』をテーマに、強羅の自然や美意識を料理に映した夏のコース料理を2026年6月から提供いたします。

「KÚON 箱根強羅」は全客室にかけ流し温泉をしつらえ、自分自身と静かに向き合う大人のご褒美滞在を提案しています。夕食は、お茶や和菓子といった和のエッセンスを纏う創作コース料理やティーペアリングをご用意し、開業当初からお客様よりご好評をいただいております。避暑地としても親しまれている箱根強羅で、イノベーティブな食体験をお愉しみいただけます。

統括料理長 瀧田 英伸（たきた ひでのぶ） プロフィール

ホテル阪急インターナショナル「マルメゾン」や、ザ・リッツ・カールトン 大阪「ラ・ベ」をはじめとする関西のラグジュアリーホテルで研鑽を積む。その後、ストリングスホテル名古屋の副料理長、伊豆のハイエンドヴィラ「富岳群青」の料理長などを経て、現職に就任。

フレンチの確かな知識と技術をベースに、多彩なジャンルの見聞を融合させた、既成概念にとらわれない新たなメニューの創造に挑み続けている。

夏の新メニュー 詳細

薫風 夏来る ｜魚介とポテトのムース

平目とモロヘイヤのひまわり仕立てにパートブリックの葉を添えた一品

焔火 かげぼうし ｜伊勢海老と夏野菜のマリネ

甜茶のジュレをあしらい、海老味噌チップスをアクセントにした一品

夜空花 ｜鹿肉のフレンチタコス

セロリとレタスの瑞々しい鹿肉のタコスに、まろやかなアボカドのソースをまとわせた一品

緑陰 木漏れ日 ｜トマトのガスパチョ

夏を彩るトマトの冷製スープには煎茶のポム・ドフィーヌと刻み夏野菜を散りばめた一品

潮風 白波 ｜鮑のリゾット

鮑の旨味を凝縮したリゾットに濃厚な肝ソースと軽やかな青さ海苔のチップスを添えた一品

漁火 ｜彩り野菜と穴子のプロシェット

炭火でじっくりと火を淹れた時季野菜と穴子に、香ばしい焼きナスのタルタルとパプリカのピューレを添えた一品

焔火 かげぼうし夜空花潮風 白波漁火

涼音 夏果 ｜スイカのスムージー

陽炎 ｜箱根山麓豚の炭火焼

炭火で香ばしく焼き上げた「箱根山麓豚」に、贅沢なトリュフソースを合わせる。肉厚な大黒しめじの食感とまろやかなマスカルポーネをのせた瑞々しい無花果が、お肉の旨味を一層引き立てる一皿

川面 煌き ｜鮎と空豆のごはん

昆布の旨味が染み渡る鮎と空豆のごはんに、藍染茶をさらりとかけると、鮎の肝の奥深いコクが広がる

露かほり立つ ｜紅茶ところてん

レモンの泡と蜂蜜漬けを添えたレモンティー仕立てのところてん

夜半の月 ｜かぼちゃのデザートカルボナーラ

糸南京とバターナッツカボチャにバニラアイスを添えた一品

涼音 夏果陽炎露かほり立つ・夜半の月

※当日の入荷状況により内容を変更してご提供する場合がございます。

※本メニューには、お料理に合わせたアルコールペアリングまたはティーペアリングが含まれております。（オールインクルーシブ）

創作フレンチディナーコース・ドリンクペアリングプラン 概要

本プランでは、瀧田統括料理長が手掛ける夏の新メニューによる創作フレンチディナーとペアリングのほか、バーのドリンクなど館内での特別なひとときを過ごすサービスを内包した、極上のオールインクルーシブスタイルをご提案いたします。

期間：2026年6月13日～8月31日 ※食材の入荷次第により予告なく変更となる場合がございます。

料金：2名1室 1泊2食付き（1名）4万2000円～

※上記は消費税込の料金です。別途、入湯税を申し受けます。

内容：

・かけ流し温泉癒やされる2タイプの客室：

露天風呂または室内かけ流し温泉を備えた客室で、プライベートな湯浴みをご堪能いただけます。

・五感で愉しむウェルカム体験【菓演】：

13:00のチェックイン後は、現代和菓子作家が監修した和菓子と、茶師が目の前で丁寧に抽出するお茶のマリアージュから滞在の幕が上がります。

・ディナー＆ペアリング：

創作フレンチのフルコースに、一皿ごとに計算し尽くされたドリンクペアリングを添えてお届けします。

・自由気ままなラウンジ＆バー：

滞在中は、日本各地から厳選された茶葉や和菓子を揃えたティーラウンジをいつでも自由にご利用いただけるほか、夕食後（～22:00）には、その空間が静謐なバーへと趣を変え、更けゆく夜の特別な余韻をお愉しみいただけます。

・清々しい朝の和朝食：

翌朝は、心と身体を優しく満たす和朝食をご用意いたします。

KÚON 箱根強羅について

オープンハウスグループ初の直営ホテルとして開業した「KÚON 箱根強羅」は、全14室のデザイナーズホテルです。客室すべてにかけ流し温泉を備え、お茶と和菓子の現代的な宿泊体験を通して、自分自身と静かに向き合う贅沢なひとときをオールインクルーシブで提供しています。

公式HP：https://ohhr.openhouse-group.com/kuon-gora/

株式会社オープンハウス・ホテルズ＆リゾーツについて

「観光を起点に地域の元気を作り、世界中の人と人を結ぶ」という企業使命のもと、2024年10月に発足。宿泊施設の経営及び運営受託を行っています。伝統的なおもてなしに現代の革新的な手法を融合させ、時代が移ろいでも変わることのない上質な時間と体験を、皆さまにお届けしてまいります。

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）