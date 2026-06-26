エムジーファクトリー、医師会DXサービス「RijiNet（理事ネット）」の提供を開始

エムジーファクトリー株式会社

エムジーファクトリー株式会社（所在地：大阪府大阪市東淀川区、代表取締役社長：大沼裕、以下エムジーファクトリー）は医師会運営の煩雑な業務の解決に向けて医師会DXサービス「RijiNet（理事ネット）」の提供を開始します。

エムジーファクトリー株式会社 公式サイト

https://www.mgfactory.co.jp/

エムジーファクトリー株式会社 サービスサイト

https://medical.qolms.com

◼️RijiNetとは

RijiNetは会議資料など文書の一括配信、出欠管理の自動化、過去の資料などの文書管理など医師会運営の煩雑な事務作業をデジタル化し、運営に関わる様々な情報を一元管理し医師会の運営を効率化するサービスです。

2026年6月時点において、本サービスの機能は以下のとおりです。

1. 会議資料を一斉配布、配布した資料の既読確認機能

2. 投稿済み資料の全文検索機能

3. 会議や研修会などの行事案内と参加者管理機能

4. 文書追加時、該当会員へのメール通知機能

これらのサービスはスマートフォンでの確認を中心とし、忙しい医師の業務時間を出来る限り圧迫せず、情報閲覧できる機能を有し、Google

カレンダーとの同期機能も活用し、外出先でも文書や行事案内の閲覧、行事への出欠回答などを素早く対応いただく事が可能です。

◼️開発の背景

会議のたびに資料を印刷して封筒に詰めて、参加者リストを見ながら出欠確認の電話をかける。会議後には議事録を作成して再び郵送・メール送信。これらの理事会や委員会の運営の事務作業一つ一つは小さな作業でも、積み重なると膨大な時間になってしまいます。

本来の業務とは別の事務作業に追われてしまう先生がたの作業を「RijiNet」でデジタル化する事で先生がたが本来の医療活動に集中できる環境を提供したい。医師会運営の効率化のお手伝いをしたいと考え、医師会の運営を効率化するサービスを開発いたしました。

■デジタル化・AI導入補助金2026 登録ITツール

RijiNetは、デジタル化・AI導入補助金2026の通常枠における登録ITツールです。

申請要件を満たす郡市医師会様は、補助金を活用して導入できる可能性があります。

※補助金の交付決定・採択を保証するものではありません。

※交付決定前に契約・発注・納品・支払い等を行った場合、補助金を受けることはできません。

※GビズID、申請マイページ、申請内容の最終確認・宣誓・提出は、申請者様ご自身で管理・実施いただく必要があります。

■会社概要

社名： エムジーファクトリー株式会社

設立：2012年3月

代表者：代表取締役社長 大沼 裕

本社所在地：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目9番13号

NLC新大阪8号館407号室

事業内容： PHRプラットフォーム、アプリ開発

URL：https://www.mgfactory.co.jp/