Nintendo Switch 2 / Nintendo Switchソフト 【カルドセプト ビギンズ】公式オリジナルグッズが7月16日より販売開始！

テクミラホールディングス株式会社

テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 当社）は、2026年7月16日に発売予定のNintendo Switch 2 / Nintendo Switchソフト【カルドセプト ビギンズ】（以下、本作）について、公式オリジナルグッズを同日より販売開始することをお知らせいたします。

グッズの企画・制作は香港と日本を拠点とするクリエイティブマーチャンダイズユニットである株式会社いいじゃんが担当し、同社の公式オンラインショップにて販売いたします。また、グッズの販売開始に合わせ、全国のビックカメラ、ソフマップ、ふるいち、ヨドバシカメラの対象店舗においてご購入いただける「公式グッズフェア」を期間限定※で開催いたします。各店舗では購入特典もご用意しております。

※公式グッズフェアの実施期間は決まり次第お知らせいたします

多彩な公式オリジナルグッズラインアップ（一部抜粋）

いいじゃん公式オリジナルグッズ特設サイト :https://iijanshop.jp/pages/culdceptbeginsいいじゃん「カルドセプト ビギンズ」公式オリジナルグッズ特設サイトを開設いたしました。

メモ帳、クリアフォルダ、キーホルダー、キーケース、Tシャツ、オックスフォードシャツ、コースター、トートバッグ、グラス、ぬいぐるみ、ミニポーチ、小皿セットなど、全31種類を予定。【カルドセプト ビギンズ】の世界観やカードアートの魅力を日常でもお楽しみいただける、多彩なラインアップで展開いたします。

「公式グッズフェア」購入特典

下記の対象店舗にて【カルドセプト ビギンズ】公式グッズを3,000円（税込）ご購入ごとに、「クリーチャーカードキーホルダー」をランダムで1つプレゼントいたします。

なお、キーホルダーのデザイン（クリーチャーの属性）は販売店ごとに異なります。

詳細につきましては、順次お知らせいたしますので続報をお待ちください。

「公式グッズフェア」実施店舗リスト

【カルドセプト ビギンズ】について

※画像はイメージです。仕様などは変更になる可能性がございます。[表: https://prtimes.jp/data/corp/182591/table/13_1_6a0897d9a2947b4f195d9e86090d946d.jpg?v=202606261252 ]

1997年に有限会社大宮ソフトが開発して以来、多岐にわたるプラットフォームで展開され、シリーズ累計出荷数100万本（ダウンロード版含む）を突破した人気シリーズ「カルドセプト(R)」の10年ぶりとなる完全新作です。

■発売日： 2026年7月16日（木）

■プラットフォーム： Nintendo Switch / Nintendo Switch 2 / Steam※1

■販売形式： パッケージ版 / ダウンロード版

■価格※2：

Nintendo Switch通常版（パッケージ/ダウンロード）：6,380円（税込）

Nintendo Switch特装版（パッケージのみ）：12,980円（税込）

Nintendo Switch 2 Edition通常版（パッケージ/ダウンロード）：7,480円（税込）

Nintendo Switch 2 Edition特装版（パッケージのみ）：14,080円（税込）

Nintendo Switch 2 Editionアップグレードパス（ダウンロードのみ）：1,100円（税込）

■プレイ人数： 1～4人

■ジャンル： ボード＆カードゲーム

■対応言語（テキスト）： 日本語・英語・韓国語・繁体中文・簡体中文

■レーティング： B

■販売地域： 全世界

＜豪華特典を同梱した数量限定「特装版」も同時発売！＞

通常版に加え、シリーズの原点を詰め込んだ豪華特典付きの「特装版」を数量限定で発売予定です。

【特典1】 Nintendo Switch『カルドセプト ザ ファースト』パッケージ版

【特典2】 『カルドセプト ビギンズ』コンプリートカードブック

【特典3】 『カルドセプト ビギンズ』サウンドトラックCD＆ダウンロードコード

【豪華スペシャルBOX】

＜新旧セプターに贈る、豪華4種の「早期購入特典DLC」＞

「カルドセプト(R)」シリーズ10年ぶりの完全新作である本作をより深くお楽しみいただけるよう、ゲーム内で使用できる4種類のダウンロードコンテンツ(DLC)を早期購入特典としてご用意いたしました。※3

・『カルドセプト ビギンズ』公式サイト：https://game.neoscorp.jp/culdcept_begins/

・『カルドセプト ビギンズ』公式X：https://x.com/Culdcept_NeosJP

・Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3322630/

※1 Steam版についての発売日および価格は未定となっております

※2 日本以外の価格につきましては公式サイトをご覧ください

※3 早期購入特典について

パッケージ版は初回製造分に同梱のカードに記載のシリアルコードにてダウンロードしてください

ダウンロード版は2026年8月16日23:59までにMy Nintendo Storeおよびニンテンドーeショップにてご購入いただくと自動的に特典がダウンロードされます。（ダウンロード期限は予告なく変更となる場合がございます）

(C) Omiya Soft. (C)Neos Corporation

カルドセプト、Culdceptは有限会社大宮ソフトの登録商標です。

ネオスでは、今後も多様なプラットフォームを通じて、世界中のユーザーに楽しまれるゲームコンテンツを提供してまいります。

https://prtimes.jp/a/?f=d182591-13-438c414e859fb5cc0fd4c8bb80621051.pdf

＜テクミラホールディングスについて＞

【商 号】テクミラホールディングス株式会社

【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館

【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）

【代表者】池田 昌史

【U R L】https://www.tecmira.com/

【グループ事業内容】

◆ライフデザイン事業

ゲームの開発・販売やキッズ向け知育サービス等コンシューマ向けビジネスの展開、HealthTech、FinTech、EdTech、HRTech等Techサービスの提供

◆AI&クラウド事業

AIチャットやクラウドアドレス帳サービスなどのSaaS、DXおよびAIソリューションの提供

◆IoT&デバイス事業

Edge IoTやタブレットPC等のICT製品等の開発・製造、カスタマーサポート業務受託

＜ネオスについて＞

【商 号】ネオス株式会社

【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館

【U R L】https://www.neoscorp.jp

【代表者】池田 昌史

【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発

※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

テクミラホールディングス株式会社

担当： 経営企画部 広報チーム

Email：info@tecmira.com

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館

https://www.tecmira.com/