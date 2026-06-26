【FRONTIER】「AMD Ryzen(TM) 7 5800X3D」を搭載したゲーミングPCの販売を開始

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、AMD Ryzen 7 5800X3Dを搭載したデスクトップパソコンの販売を2026年6月26日(金)11時より開始いたします。

■製品概要

このたび販売を開始するのは、AMDのSocket AM4 10周年記念特別モデル「AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition」を搭載したデスクトップパソコンです。現在も高い人気を誇るプロセッサで、3D V-Cache技術による96MBの大容量キャッシュでデータアクセスを高速化し、低レイテンシと高いフレームレートを実現。AM4プラットフォームとの互換性も高いのが特長です。

ラインナップは、拡張性と冷却性に優れた「FREXAR Zシリーズ」「GHLシリーズ」「MFGシリーズ」を採用しました。個々のニーズに合わせたカスタマイズも可能ですので、ご予算や用途に合わせて、お好みの構成をお選びください。

この製品はFRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2026年6月26日(金)11時より販売を開始いたします。

■ AMD Ryzen 7 5800X3D搭載PCはこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejRyzen7A/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejRyzen7A/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

■製品の特長

＜AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition搭載＞

AMDのSocket AM4 10周年記念特別モデル「AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition」は、2022年に発売された大好評モデルの復刻版です。既に多くのユーザーからそのゲーム性能が実証されており、3D V-Cache技術による96MBの大容量キャッシュでデータアクセスを高速化し、低レイテンシと高いフレームレートを実現します。8コア16スレッド、ベース3.4GHz、最大ブースト4.5GHz、TDP 105Wとゲーミングに最適化されたスペックを持ち、AM4プラットフォームとの互換性も高いのが特長です。

※サーマルパッド「Carbice Ice Pad」は付属しません。本製品のCPU冷却には、別途サーマルグリスを使用しています。

＜拡張性と冷却性に優れたケースを採用＞

FREXAR_Zシリーズ◎FREXAR Zシリーズ

空間に調和する、柔らかな流線型フォルム。ARGB制御可能なファンと水冷CPUクーラーが、光の美しさを自在に演出。インテリア性と性能の融合を体感してください。※『FREXAR』は、標準3年保証と充実のサポート体制を備えた、FRONTIERの新ゲーミングPCブランドです。

［幅約230mm×高さ約502mm×奥行約457mm］

FRONTIER_GHLシリーズ◎GHLシリーズ

ケースの前面と背面に光るファンを搭載し、側面にRGB-LEDラインを施した光るパソコンです。左側面は強化ガラスパネルを採用し、光るパーツやRGB-LEDラインのライティングが楽しめます。ライティングは専用ソフトでお好みの色やパターンを設定できます。※ケースカラーは白色と黒色の2色から選択可

［幅約230mm×高さ約500mm×奥行約465mm］

FRONTIER_MFGシリーズ◎MFGシリーズ

MSI製の高品質・高信頼パーツを採用したコラボレーションモデルです。4基のARGB対応のケースファン（フロント3基・リア1基）装備で高い冷却性能を有しており、ハイスペックなパーツ搭載時にも効率的に冷却することが可能です。サイドパネルだけでなく、フロントにも強化ガラスを採用したスタイリッシュなデザインにより、サイドのLEDスリットと前後のLEDファンのイルミネーションが鮮やかに映えます。※ケースカラーは白と黒の2色から選択可

［幅約231mm×高さ約497mm×奥行約474mm］

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器