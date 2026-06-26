ペットホテル向けRESERVA予約システム、新たに「お問い合わせフォームカスタマイズ機能」を実装

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、ペットホテル向けの予約システムRESERVAに「お問い合わせフォームカスタマイズ機能」を追加しました。本機能は、お問い合わせフォームへの案内文追加や、問い合わせ内容に応じた入力項目の追加・並び替えを可能にする機能です。これにより、ペットホテルの予約管理者は、利用希望者から寄せられる問い合わせをフォーム上で整理しやすくなり、確認業務や利用者対応の負担を軽減しながら、予約受付・受け入れ準備までを円滑に進められるようになります。

お問い合わせフォームカスタマイズ機能詳細 :https://pet.reserva.be/release-introduction-contact-us/

■機能リリースの背景

ペットホテルでは、利用希望者から空き状況、料金、持ち物、送迎サービスの有無、初回利用時の流れ、長期預かりの可否など、さまざまな問い合わせが寄せられます。内容が整理されていない場合、必要事項の確認やスタッフ間の共有に時間がかかり、受付業務の負担が大きくなることがあります。

そのため当社は、ペットホテルにおける問い合わせ対応をより円滑に行えるよう、RESERVAに本機能を追加しました。

■本機能により実現できること

（1）事前案内による問い合わせ対応の円滑化

問い合わせ前に確認してほしい注意事項を案内文として表示できるため、利用者へ必要な情報をあらかじめ伝えられます。これにより、受付時の説明や聞き取りにかかる手間を抑えられます。



（2）入力項目のカスタマイズによる情報収集の最適化

お問い合わせフォームの項目を追加・並び替えできるため、送迎希望の有無、長期預かりの期間、初回利用時の確認事項など、問い合わせ内容に応じた情報を取得しやすくなります。

RESERVA関連リンク

▼公式サイト：https://pet.reserva.be/

▼機能一覧：https://pet.reserva.be/function/

▼料金プラン：https://pet.reserva.be/price/

※「お問い合わせフォームカスタマイズ機能」はエンタープライズプラン以上でご利用いただけます。

株式会社コントロールテクノロジーは、今後もペットホテル向け予約システム「RESERVA」を通じて、予約受付や宿泊管理、受付対応のデジタル化を支援し、施設側と利用者双方にとって利便性の高い予約環境の整備に取り組んでまいります。

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事業内容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企業ＨＰ：https://tech.controlgroup.jp

保有認証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）