Steam StoreにてKONAMI「Summer SALE」を7月10日まで開催中
株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、Steam Storeで、ダウンロード版のゲームをお得に購入できる「Summer SALE」を本日6月26日（金）から7月10日（金）まで開催中です。
本セールでは、全世界累計出荷本数が200万本を突破した※『SILENT HILL f』のスタンダードエディションおよびデラックスエディションが50％オフで購入できるほか、Steamでは初となるDLCのデラックスアップグレードも50%オフで販売しています。
「メタルギア」シリーズからは、『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』や、シリーズの歴代作品をまとめて楽しめる『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』が40%オフとなっています。
そのほかにも、『スーパーボンバーマン コレクション』や『グラディウス オリジン コレクション』など、往年の人気作を収録したコレクションタイトルもセール対象となっております。
このお得な機会に、ぜひKONAMIのゲームをお楽しみください。
※2026年4月22日時点 当社調べ
※パッケージ版出荷数とダウンロード版販売数の合計
【KONAMI Steam Storeページ】https://konami.jp/4vKMDWQ
※タイトルごとに、セール期間や対象プラットフォーム等が異なる場合があります。※本サイトのセール情報は、日本国内向けです。※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。※ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインアップ等をご確認ください。
(C)2026 Valve Corporation.
SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。
権利表記
▼オバケイドロ！
(C) FREE STYLE, Inc. (C)Konami Digital Entertainment
▼EDENS ZERO/EDENS ZERO Deluxe Edition
(C)真島ヒロ／講談社・NTV
(C)Konami Digital Entertainment
▼METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Ape Escape and Piposaru are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
(C)Konami Digital Entertainment
▼Darwin’s Paradox!
(C)Konami Digital Entertainment
(C)2022 ZeDrimeTim “Darwin’s Paradox” and “ZDT Studio” are registered trademarks of ZeDrimeTim
▼Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection
(C)2022 Viacom Overseas Holdings C.V. All Rights Reserved. Teenage Mutant Ninja Turtles and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom Overseas Holdings C.V. Nickelodeon and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.
(C)Konami Digital Entertainment
▼CYGNI: All Guns Blazing/CYGNI: All Guns Blazing Digital Deluxe Edition/CYGNI: All Guns Blazing Soundtrack
(C)Konami Digital Entertainment (C)KeelWorks ltd
▼SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE
SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE(TM) (C)2023 Second Impact Games Ltd.
Published by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Second Impact Games Ltd.
(C)Konami Digital Entertainment
Developed by Second Impact Games Ltd. All rights reserved.
▼遊戯王 アーリーデイズコレクション/遊戯王デュエルモンスターズ レガシー・オブ・ザ・デュエリスト：リンク・エボリューション
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
(C)Konami Digital Entertainment
▼その他タイトル
(C)Konami Digital Entertainment