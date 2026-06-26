京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE」、7月4日に京都・龍安寺エリアにオープン

株式会社フレグランスプロジェクト

京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイオンリーフレグランス）」を運営する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、2026年7月4日（土）、新たな直営店として「MY ONLY FRAGRANCE 龍安寺店」をオープンいたします。

龍安寺店は、石庭で知られる世界文化遺産・龍安寺のほど近くに位置する新店舗です。金閣寺・龍安寺・仁和寺の3つの世界遺産を結ぶ「きぬかけの路」沿いの観光動線に出店することで、京都を訪れる国内外の観光客に、旅の記憶を香りとして持ち帰る体験を提供します。

本店舗は、MY ONLY FRAGRANCEとして全国15店舗目、京都市内では6店舗目の店舗となります。京都発のブランドとして、清水、寺町、河原町、新京極、産寧坂に続き、京都市西北部の観光エリアに新たな拠点を構えます。

■ 新店舗「龍安寺店」について

「MY ONLY FRAGRANCE 龍安寺店」は、京都市右京区・龍安寺エリアにオープンするオーダーメイドフレグランス専門店です。

龍安寺は、枯山水の石庭で知られ、静かに庭と向き合う時間そのものが多くの人の記憶に残る場所です。今回の出店では、そうした土地の持つ静けさや余白と、MY ONLY FRAGRANCEが大切にしてきた「香りを通じて自分の感性と向き合う時間」を重ね、観光の合間に立ち寄れる新しい香りの体験を提案します。

店内では、専属のフレグランスアドバイザーがお客さま一人ひとりに寄り添い、数十種類の香りの中から好みに合わせて香りを選び、その場で調合します。香りの選定から調合、ラベリングまでを約30分で体験でき、完成したフレグランスは当日お持ち帰りいただけます。

■ 龍安寺エリアへの出店背景

龍安寺店が位置する京都市西北部は、金閣寺・龍安寺・仁和寺を結ぶ「きぬかけの路」を中心に、歴史ある寺院や文化施設が点在するエリアです。京都観光のなかでも、東山や河原町周辺とは異なる、落ち着いた時間が流れる地域として知られています。

MY ONLY FRAGRANCEでは、これまでも京都市内の複数エリアに店舗を展開し、観光や街歩きとともに楽しめるオーダーメイドフレグランス体験を提供してきました。龍安寺店では、石庭や自然、寺院めぐりの記憶を、自分だけの香りとして形にする体験を通じて、京都観光の新しい楽しみ方を提案します。

■ 龍安寺店の空間デザイン：五感を包み込む、金箔と土壁の温もり

龍安寺店は、香りを選び、調合する時間に集中できるよう、落ち着きのある空間として設計しています。

陰影が美しい「金」を基調とした左官壁

内装の壁面には、金箔や黄土、土壁を思わせるゴールド（金色）の左官調テクスチャーを採用。温かみのある色調と繊細な陰影により、華やかさを抑えながらも、京都らしい素材感を感じられる空間に仕上げました。静かで凛とした「庵（いおり）」のような空間です。

伝統とモダンが調和する石調カウンター

調合を行うメインカウンターには、石の質感を感じさせるグレーのカウンターを配置。壁面のやわらかな金色と石調のカウンターを組み合わせることで、伝統的な要素と現代的な印象が調和する空間を目指しています。

観光の途中に立ち寄る際に、少しだけ日常から離れ、自分の感性と向き合える時間を過ごしていただける店舗です。

■ 龍安寺店限定の香りも登場

龍安寺店のオープンにあわせ、店舗限定の香りを販売いたします。

龍安寺の石庭が持つ静けさ、境内を取り巻く自然、枯山水から感じられる余白や奥行きから着想を得た「龍安寺店ならではの香り」をお楽しみいただけます。

観光で訪れた日の記憶や、龍安寺で過ごした時間を、自分だけの香りとして持ち帰ることができます。

■ オーダーメイドフレグランス体験の流れ

MY ONLY FRAGRANCEでは、数十種類の香りの中からお好きな香りを組み合わせ、世界にひとつだけのオリジナルフレグランスをお作りいただけます。

■ 今後の展望

- 香りを選ぶ店内には季節に応じて数十種類のフレグランスをご用意しています。お客さまご自身の直感や心地よさを大切にしながら、気になる香りをいくつかお選びいただきます。- 香りを試すお選びいただいた香りを、実際にムエット（試香紙）に吹き付けて試していきます。 香りの組み合わせに制限はなく、ご納得いただけるまでお好みの組み合わせを探すことができます。- 調合するフレグランスアドバイザーと相談しながら、目の前で香りを1滴ずつ調合します。わずか一滴で香りで印象が変わる、香りづくりの奥深さをご体感いただけます。- 名前をつける完成したフレグランスボトルのラベルには、オリジナルの名前を印字することができます。旅の思い出や、その日の気分、大切な人への想いなどを込めたラベルを貼り、完成品としてお渡しします。

MY ONLY FRAGRANCEは「香りで世界を変えていく」というビジョンのもと、香りを単に選ぶものではなく、自分の感性と向き合い、記憶や想いを形にする体験として提案してきました。

龍安寺店では、京都を訪れる国内外の方々に向けて、観光の記憶を香りとして持ち帰る体験を提供するとともに、地域の文化やものづくりとの連携も視野に入れています。京都発のブランドとして、土地の魅力と香りの体験を結びつけながら、香りのある暮らしの楽しみ方を広げてまいります。

■ 店舗情報

店舗名：MY ONLY FRAGRANCE 龍安寺店

オープン日：2026年7月4日（土）

所在地：〒616-8001 京都府京都市右京区龍安寺御陵ノ下町9番地

営業時間：9:00~16:00(寺院の季節営業による変動の可能性あり)

体験料金：オーダーメイドフレグランス 6,500円～（税込）

公式サイト：https://myonlyfragrance.com/

■ MY ONLY FRAGRANCEについて

「MY ONLY FRAGRANCE」は、1億1043万通り以上の香りから“私だけの香り”を調合できるオーダーメイドフレグランス専門店です。“香りで世界を変えていく”というビジョンのもと、京都・東京・名古屋・横浜・成田・大阪などに全15店舗を展開。香りを通じた自己表現・記憶・つながりを提案しています。

また、MY ONLY FRAGRANCEでは、香りを創ること自体に加え、香りをきっかけに自分の感性と向き合い、言葉にし、誰かに伝えられるようになる時間を大切にしています。店頭では、調合の工程を目の前で体験できる特別な時間が多くのお客さまに愛され続けています。

MY ONLY FRAGRANCEサイトURL：https://myonlyfragrance.com/

■ 株式会社フレグランスプロジェクトについて

株式会社フレグランスプロジェクトは、MY ONLY FRAGRANCEの運営をはじめ、フレグランスの製造・販売、催事の企画運営、文化体験事業を手がけています。法人向けには、香りの企画・調合から納品までを一貫して支援するオーダーメイド／OEMサービスも展開し、ブランド体験や空間演出への“香り”の導入を支援しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：〒600-8024 京都府京都市下京区天満町271-2

設立：2023年4月1日

代表者：代表取締役 和田慎平

事業内容：フレグランスの製造・販売、フレグランスの企画、催事、文化体験事業

企業サイトURL：https://fragrance-pj.com/