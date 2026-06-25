https://www.sn-hoki.co.jp/seminar/corporate-legal-20260723/?utm_source=press%2Brelease&utm_medium=social-media&utm_campaign=corporate-legal-20260723_pr&utm_id=20260625

シリーズ全4回の第3回目を開催。同時に第1回目、第2回目のアーカイブも公開

新日本法規出版株式会社(所在地：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：河合誠一郎)は、7月23日（木）に企業法務担当者を対象としたオンラインセミナー「【現代の企業法務のスタンダード】実践・実務ノウハウ習得シリーズ 第3回：リスクを最小化する「紛争対応」の実務」を開催いたします。同時に第1回目、第2回目のアーカイブセミナー（視聴期限2026年7月23日（木）11：00）も公開しました。

全4回シリーズで法務担当者に求められる基礎能力の習得

企業法務担当者が実務をこなすうえで必要となる知識・ノウハウを、講師の経験に基づく実例・具体例を交えつつ、体系的に解説します。シリーズ全体を通して、法務担当者に求められる基礎能力の習得を目指します。第3回目は「紛争対応」の実務についてをテーマに、リスクを最小化するために事案を把握から手段の検討、さらに外部弁護士を起用する際のポイントなど「詳しく」そして「わかりやすく」解説します。また、2026年4月21日開催の第1回目「迷いをなくす「法律相談（法務相談）」対応の実務」と2026年5月19日開催の第2回目「脱・自己流！「契約書作成・レビュー」の実務」のアーカイブセミナーも公開しました。

講師のご紹介

幅野直人（はばの なおと） かなめ総合法律事務所パートナー弁護士 【略歴】 企業法務実務に関する著書、論文多数。主要著書として、『企業法務１年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』（中央経済社、2024年）、『企業法務１年目の教科書 法律相談・ジェネコ対応の手引』（中央経済社、2025年）。

開催概要

【現代の企業法務スタンダード】 実践・実務ノウハウ習得シリーズ（全4回） 第３回：リスクを最小化する「紛争対応」の実務 開催日時：2026年7月23日（木）12:00～13:00 開催方法：オンライン（ライブ配信） 参加費：無料 参加対象：企業法務担当者

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申込方法

第3回目のお申し込みは以下よりお願いいたします。 ※Zoomのウェビナー登録フォームが開きます。 ※登録後は、確認メールを自動送信致します。no-reply@zoom.usからのメールが受信できるよう設定をお願い致します。

https://zoom.us/webinar/register/6017823674577/WN_yQrV7AxCSrejOUQ8VEZwnw

新日本法規出版株式会社について

1948年（昭和23年）創業。法規関係書籍を中心とした出版事業を通じて、政治、法律、産業、経済の各分野のビジネスパーソンに法律情報の提供を行っています。法令情報専門のメディアとして価値ある情報を迅速かつ正確に、最適な方法で届けるとともに、情報事業に留まらず、時代の変化やニーズに応じた新たな価値・サービスを世に生み出し続けることをミッションとして、「法律実務の課題を解決する」「法律業務を支援する」リーガルテックサービスの開発・提供を進めています。

会社概要・本件に関するお問い合わせ

新日本法規出版株式会社 【設立】昭和23年1月14日 【本社】〒460-0011 名古屋市中区大須4-1-65 【WEBサイト】https://www.sn-hoki.co.jp/ 【本件に関するお問い合わせ】 営業ストラテジー局マーケティング部（担当：伊藤） 【お問い合わせ先】techmkt@sn-hoki.co.jp