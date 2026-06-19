「コア材料市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「コア材料市場規模、シェア、動向、2031年までの世界予測-Core Materials Market - Global Forecast to 2031」の販売を2026年6月19日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
コア材市場は、2026年には24億5,000万米ドルと推定され、2031年には44億7,000万米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）は12.8%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
市場の成長は主に、風力発電、航空宇宙・防衛、海洋、自動車・輸送、建設業界における軽量かつ高性能な複合構造に対する需要の高まりによって牽引されています。陸上および洋上風力タービンの導入拡大、航空機生産の増加、電気自動車の普及拡大、インフラ投資の拡大などが、フォーム、ハニカム、バルサ材などのコア材に対する需要を加速させています。さらに、リサイクル可能なPETフォーム、高性能PMIフォーム、持続可能な複合材製造技術の進歩も、市場におけるコア材の普及を促進しています。燃費効率、炭素排出量削減、再生可能エネルギー発電への関心の高まりは、予測期間を通じてコア材の需要をさらに押し上げると予想されます。
調査範囲
本レポートは、世界のコア材市場を対象とし、2032年までの市場規模を予測しています。市場セグメントは、タイプ（発泡体、ハニカム、バルサ）、最終用途産業（風力発電、航空宇宙・防衛、海洋、自動車・輸送、建設、産業）、地域（欧州、北米、アジア太平洋、その他地域）に分類されています。レポートの範囲には、コア材市場の成長に影響を与える主要要因（推進要因、阻害要因、課題、機会など）に関する詳細な情報が含まれています。主要企業を徹底的に調査し、事業概要、ソリューションとサービス、主要戦略、コア材市場における最近の動向に関する洞察を提供しています。本レポートには、コア材市場のエコシステムにおける新興企業の競合分析も含まれています。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
コア材市場の成長に影響を与える主要な推進要因（航空宇宙・防衛分野における軽量複合構造の需要増加、洋上・陸上風力発電設備の拡張、電気自動車（EV）の普及拡大）、阻害要因（高コストの先進発泡体およびハニカムコア材、複合構造の複雑なリサイクルおよびライフサイクル終了後管理、原材料価格の変動とサプライチェーンの混乱）、機会（リサイクル可能なPET発泡体およびバイオベースコア材の採用拡大、洋上風力タービンブレード製造からの需要増加、軽量構造およびモジュール式インフラプロジェクトの拡大）、そして課題（金属などの従来材料とのコスト競争力の達成、複合サンドイッチ構造向け商業リサイクル技術の規模拡大、厳しい耐火性、耐衝撃性、耐久性性能要件への対応）の分析。
●製品開発／イノベーション：コア材市場における今後の技術、研究開発活動、およびサービス開始に関する詳細な洞察。
●市場開発：収益性の高い市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、様々な地域におけるコア材料市場を分析します。
●市場の多様化：コア材料市場におけるサービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する詳細な情報を提供します。
●競合評価：コア材料市場における主要企業、例えばGurit Holdings AG（スイス）、Hexcel Corporation（米国）、3A Composites（スイス）、Evonik Industries AG（ドイツ）、Armacell（ルクセンブルク）、Diab Group（スウェーデン）、The Gill Corporation（米国）、Euro Composites（ルクセンブルク）、Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd.（中国）、Plascore Inc.（米国）、Toray Industries, Inc.（米国）などの市場シェア、成長戦略、サービス提供内容を詳細に評価します。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
コア材市場は、2026年には24億5,000万米ドルと推定され、2031年には44億7,000万米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）は12.8%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
市場の成長は主に、風力発電、航空宇宙・防衛、海洋、自動車・輸送、建設業界における軽量かつ高性能な複合構造に対する需要の高まりによって牽引されています。陸上および洋上風力タービンの導入拡大、航空機生産の増加、電気自動車の普及拡大、インフラ投資の拡大などが、フォーム、ハニカム、バルサ材などのコア材に対する需要を加速させています。さらに、リサイクル可能なPETフォーム、高性能PMIフォーム、持続可能な複合材製造技術の進歩も、市場におけるコア材の普及を促進しています。燃費効率、炭素排出量削減、再生可能エネルギー発電への関心の高まりは、予測期間を通じてコア材の需要をさらに押し上げると予想されます。
調査範囲
本レポートは、世界のコア材市場を対象とし、2032年までの市場規模を予測しています。市場セグメントは、タイプ（発泡体、ハニカム、バルサ）、最終用途産業（風力発電、航空宇宙・防衛、海洋、自動車・輸送、建設、産業）、地域（欧州、北米、アジア太平洋、その他地域）に分類されています。レポートの範囲には、コア材市場の成長に影響を与える主要要因（推進要因、阻害要因、課題、機会など）に関する詳細な情報が含まれています。主要企業を徹底的に調査し、事業概要、ソリューションとサービス、主要戦略、コア材市場における最近の動向に関する洞察を提供しています。本レポートには、コア材市場のエコシステムにおける新興企業の競合分析も含まれています。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
コア材市場の成長に影響を与える主要な推進要因（航空宇宙・防衛分野における軽量複合構造の需要増加、洋上・陸上風力発電設備の拡張、電気自動車（EV）の普及拡大）、阻害要因（高コストの先進発泡体およびハニカムコア材、複合構造の複雑なリサイクルおよびライフサイクル終了後管理、原材料価格の変動とサプライチェーンの混乱）、機会（リサイクル可能なPET発泡体およびバイオベースコア材の採用拡大、洋上風力タービンブレード製造からの需要増加、軽量構造およびモジュール式インフラプロジェクトの拡大）、そして課題（金属などの従来材料とのコスト競争力の達成、複合サンドイッチ構造向け商業リサイクル技術の規模拡大、厳しい耐火性、耐衝撃性、耐久性性能要件への対応）の分析。
●製品開発／イノベーション：コア材市場における今後の技術、研究開発活動、およびサービス開始に関する詳細な洞察。
●市場開発：収益性の高い市場に関する包括的な情報 ― 本レポートは、様々な地域におけるコア材料市場を分析します。
●市場の多様化：コア材料市場におけるサービス、未開拓地域、最新動向、投資に関する詳細な情報を提供します。
●競合評価：コア材料市場における主要企業、例えばGurit Holdings AG（スイス）、Hexcel Corporation（米国）、3A Composites（スイス）、Evonik Industries AG（ドイツ）、Armacell（ルクセンブルク）、Diab Group（スウェーデン）、The Gill Corporation（米国）、Euro Composites（ルクセンブルク）、Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd.（中国）、Plascore Inc.（米国）、Toray Industries, Inc.（米国）などの市場シェア、成長戦略、サービス提供内容を詳細に評価します。