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【拓殖大学】鈴木昭一学長が登壇−公益財団法人文京アカデミー主催「大学プロデュース特別公開講座(学長講演会）」
文京区内大学の学長が「学長ならでは」のテーマで講演会「大学プロデュース特別公開講座」に本学の鈴木昭一学長が自身の研究分野をテーマに登壇します。
私たちが企業の活動を知ろうとする時、これまでは売上や利益といった「お金の動き（財務情報）」が中心でした。しかし最近では、その数字の裏側にある「環境への配慮」や「働く人の環境」といった「数字以外の情報（非財務情報）」が同じくらい大切にされています。本講演では、財務情報と非財務情報の各特徴をわかりやすく整理し、企業情報の見方や信頼性、私たちの判断との関係を財務会計の視点から考えていきます。
【日 時】 7月25日（土） 13時30分〜15時 （開場：13時）※全1回
【テ ー マ】「企業は何をどこまで語るべきか―非財務情報時代に財務会計が守ってきた「信頼」を考える―」
【対 象】中学生を除く15歳以上
【定 員】150名（抽選）
【詳細・申込】公益財団法人 文京アカデミーホームページ
https://www.b-academy.jp/manabi/063405.html
※申込締切 7月7日（火）
【受講に関するお問い合わせ先】
アカデミー文京 学習推進係 TEL 03-5803-1119
▼本件に関する問い合わせ先
研究支援課
受付時間 月〜金曜日 10:00〜17:00／土曜日 9:00〜15:00
TEL：03-3947-7595
メール：open@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
私たちが企業の活動を知ろうとする時、これまでは売上や利益といった「お金の動き（財務情報）」が中心でした。しかし最近では、その数字の裏側にある「環境への配慮」や「働く人の環境」といった「数字以外の情報（非財務情報）」が同じくらい大切にされています。本講演では、財務情報と非財務情報の各特徴をわかりやすく整理し、企業情報の見方や信頼性、私たちの判断との関係を財務会計の視点から考えていきます。
【テ ー マ】「企業は何をどこまで語るべきか―非財務情報時代に財務会計が守ってきた「信頼」を考える―」
【対 象】中学生を除く15歳以上
【定 員】150名（抽選）
【詳細・申込】公益財団法人 文京アカデミーホームページ
https://www.b-academy.jp/manabi/063405.html
※申込締切 7月7日（火）
【受講に関するお問い合わせ先】
アカデミー文京 学習推進係 TEL 03-5803-1119
▼本件に関する問い合わせ先
研究支援課
受付時間 月〜金曜日 10:00〜17:00／土曜日 9:00〜15:00
TEL：03-3947-7595
メール：open@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/