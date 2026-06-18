サーマルイメージング用クリップオンスコープの世界市場2026年、グローバル市場規模（解像度384×288、640×480、400×300）・分析レポートを発表
2026年6月18日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「サーマルイメージング用クリップオンスコープの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、サーマルイメージング用クリップオンスコープのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
サーマルイメージング用クリップオンスコープ市場は、2024年に1億2700万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には1億6600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.0％と見込まれており、防衛・安全保障分野を中心とした需要拡大を背景に安定した成長が期待されています。
サーマルイメージング用クリップオンスコープは、先進的な赤外線画像技術を活用して対象物から放射される熱を検知し、映像として表示する携帯型観測装置です。既存の照準装置や光学機器に装着して使用できるため、高い柔軟性を備えています。
低照度環境や悪天候下でも目標の検知・識別が可能であり、防衛機関、法執行機関、監視活動などにおいて重要な役割を果たしています。高解像度表示装置、耐久性の高い構造、多様な電源供給方式を備えており、過酷な環境下でも高い信頼性と精度を維持できることが特徴です。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、防衛および安全保障分野における監視能力向上への需要拡大です。各国で国境警備や防衛能力強化への投資が進められており、高性能な赤外線観測装置への需要が増加しています。
また、法執行機関においても夜間監視や捜索活動の効率化が求められており、サーマルイメージング技術の活用範囲が広がっています。
技術面では、赤外線センサーの高性能化や画像処理技術の進歩により、検知距離や識別精度が大幅に向上しています。さらに、小型化や軽量化が進んでおり、携帯性と運用性の改善が市場拡大を後押ししています。
市場では高解像度化、長時間稼働対応、画像鮮明化技術の向上、低消費電力化が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、384×288、640×480、400×300、その他製品に分類されています。
384×288製品は比較的導入しやすい価格帯であり、幅広い用途で利用されています。
640×480製品は高解像度化によって優れた目標識別能力を提供しており、防衛や高度監視用途を中心に需要が拡大しています。
400×300製品は性能と価格のバランスに優れており、多様な利用者層に採用されています。
用途別では、法執行、防衛、狩猟、その他用途に分類されています。
法執行分野では警備活動や監視活動に活用されています。防衛分野では夜間作戦や監視任務において重要な役割を担っています。狩猟分野では夜間や視界不良環境での目標発見能力向上を目的として利用されています。
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競争環境
市場には光学機器メーカーや赤外線技術専門企業が多数参入しており、技術力と製品性能を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Pulsar、Yukon Advanced Optics、Burris、Guide Sensmart、IRay Technology、Liemke (Blaser Group)、ATN、Heimdall、HIKMICRO、Trijicon、EOTECH (American Holoptics)、Nitehog、YUBEEN、Steiner、SWAROVSKI、Leica、ZEISS、German Precision Opticが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「サーマルイメージング用クリップオンスコープの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、サーマルイメージング用クリップオンスコープのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
サーマルイメージング用クリップオンスコープ市場は、2024年に1億2700万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には1億6600万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.0％と見込まれており、防衛・安全保障分野を中心とした需要拡大を背景に安定した成長が期待されています。
サーマルイメージング用クリップオンスコープは、先進的な赤外線画像技術を活用して対象物から放射される熱を検知し、映像として表示する携帯型観測装置です。既存の照準装置や光学機器に装着して使用できるため、高い柔軟性を備えています。
低照度環境や悪天候下でも目標の検知・識別が可能であり、防衛機関、法執行機関、監視活動などにおいて重要な役割を果たしています。高解像度表示装置、耐久性の高い構造、多様な電源供給方式を備えており、過酷な環境下でも高い信頼性と精度を維持できることが特徴です。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、防衛および安全保障分野における監視能力向上への需要拡大です。各国で国境警備や防衛能力強化への投資が進められており、高性能な赤外線観測装置への需要が増加しています。
また、法執行機関においても夜間監視や捜索活動の効率化が求められており、サーマルイメージング技術の活用範囲が広がっています。
技術面では、赤外線センサーの高性能化や画像処理技術の進歩により、検知距離や識別精度が大幅に向上しています。さらに、小型化や軽量化が進んでおり、携帯性と運用性の改善が市場拡大を後押ししています。
市場では高解像度化、長時間稼働対応、画像鮮明化技術の向上、低消費電力化が主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、384×288、640×480、400×300、その他製品に分類されています。
384×288製品は比較的導入しやすい価格帯であり、幅広い用途で利用されています。
640×480製品は高解像度化によって優れた目標識別能力を提供しており、防衛や高度監視用途を中心に需要が拡大しています。
400×300製品は性能と価格のバランスに優れており、多様な利用者層に採用されています。
用途別では、法執行、防衛、狩猟、その他用途に分類されています。
法執行分野では警備活動や監視活動に活用されています。防衛分野では夜間作戦や監視任務において重要な役割を担っています。狩猟分野では夜間や視界不良環境での目標発見能力向上を目的として利用されています。
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競争環境
市場には光学機器メーカーや赤外線技術専門企業が多数参入しており、技術力と製品性能を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Pulsar、Yukon Advanced Optics、Burris、Guide Sensmart、IRay Technology、Liemke (Blaser Group)、ATN、Heimdall、HIKMICRO、Trijicon、EOTECH (American Holoptics)、Nitehog、YUBEEN、Steiner、SWAROVSKI、Leica、ZEISS、German Precision Opticが挙げられています。