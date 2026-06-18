全国に75の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営する大江戸温泉物語 君津の森（以下、君津の森）、大江戸温泉物語 ホテルレオマの森（以下、ホテルレオマの森）では、7月2日(木)よりランチバイキングにて さらに進化した「日本全国どんぶりフェア」の提供を開始いたします。

「選んで、のせて、欲張って！ 」この夏、大好評の大江戸温泉物語名物「のっけ丼」が新メニューを追加してランチバイキングで登場。あおさ香る揚げたてサクサクの「あおさ海苔のかき揚げ丼」や本格麻婆豆腐に風味豊かなゆばを贅沢に加えたご飯がすすむスタミナ満点の「ゆば入り麻婆豆腐丼」など、新たに4種類の具材が追加され、進化した「のっけ丼」をご堪能いただけます。ご家族やご友人と大江戸温泉物語のランチバイキングで夏の暑さに負けないスタミナをチャージし、自分だけの「日本全国どんぶり」で全国を旅するような贅沢なひと時をお過ごしください。 「君津の森」ランチバイキング詳細： https://x.gd/Knh7M 「ホテルレオマの森」ランチバイキング詳細： https://x.gd/hjzj4

■～日本全国どんぶりフェア～詳細

・開催期間：2026年7月2日(木)～2026年9月1日(火) ・対象施設：君津の森（千葉県）・ホテルレオマの森（香川県） ・営業時間：11:30～14:30

〈～日本全国どんぶりフェア～メニュー一覧〉

・福井名物ソースカツ丼 ・ぼっかけ丼【NEW】 ・カツオのタタキ丼 ・鶏ちゃん丼 ・あおさ海苔のかき揚げ丼【NEW】 ・山賊焼き丼 ・仙台麩の卵とじ丼 ・大分名物 とり天丼 ・ゆば入り麻婆豆腐丼【NEW】 ・甲州名物 鳥もつ煮丼【NEW】

※写真はイメージです ※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます

【2026年7月1日(水)よりランチバイキング・入浴付ランチバイキング料金を改定いたします】

■君津の森

ランチバイキング

・営業時間 11:30～14:30（最終入場14:00、食事時間制限60分）ご予約不要

※料金は消費税が含まれております

入浴付ランチバイキング

・営業時間 お食事 11:30～14:30（最終入場14:00、食事時間制限60分）ご予約不要 ご入浴 11:00～20:00（最終入場19:00）

※タオルは別料金330円でレンタルできます ※料金は消費税・入湯税が含まれております ※土日祝限定メニュー ・いいふろ会員割引、ランチ回数券販売は料金改定に伴い2026年6月30日をもって終了します

■レオマの森

ランチバイキング

・営業時間 11:30～14:30（最終入場14:00、食事時間制限90分）ご予約不要

※料金は消費税が含まれております

入浴付ランチバイキング

・営業時間 お食事 11:30～14:30（最終入場14:00、食事時間制限90分）ご予約不要 ご入浴 11:30～24:00（最終入場22:00）

※タオルは別料金330円でレンタルできます ※料金は消費税・入湯税が含まれております ※土日祝限定メニューは料金改定に伴い2026年6月30日をもって終了します もっと気軽に美味しいお食事を楽しんでいただきたいという思いから、「ホテルレオマの森」の幼児料金を大幅に引き下げました。安心の価格設定で、夏のレジャーの合間のランチタイムを贅沢にお過ごしください。

【中四国最大級！リゾートプール「レオマウォーターランド」6月26日(金)よりオープン！】

約6,000㎡の敷地に全長260mの流水プールや四国唯一の冒険プールや同じく四国唯一のバケツスプラッシュやアクアデッキなど楽しい遊具がそろったキッズプール、波のプール、大人気の3つのウォータースライダーを揃え、さらにステージではフラガールショー（期間限定）などのエンターテインメントも楽しめる新感覚プールです。隣接する「ホテルレオマの森」に宿泊すれば、移動の手間なくプールを満喫できます。 毎年大人気の全長60m「超長～いふわふわロングスライダー（有料）」は、期間限定で登場！！ ※期間限定のコンテンツは決定次第更新いたします

▼レオマウォーターランド詳細 ・開催期間 2026年6月26日(金)～2026年9月23日(水・祝)予定 ・営業日時 https://x.gd/7p9pp ・開催場所 レオマウォーターランド(屋外プール) ・利用料金 https://x.gd/JYnx5 ※強風や豪雨、雷などの気象状況により、危険と判断した場合は遊泳やスライダーの営業を中止する場合がご ざいます。その際、いかなる理由でも返金などはいたしかねますので、あらかじめご了承ください ※お子様が遊泳する際は、保護者の方の監督のもと遊泳してください。危険と判断した場合は遊泳をお断りいたします。保護者の方は水着を着用し、ご一緒に遊泳いただく必要がございます ※大小問わず、タトゥー・入れ墨のある方のレオマウォーターランドへの入場は固くお断りいたします。 Tシャツやラッシュガード、テーピング、サポーターなどで隠してもご利用いただけません 詳しくはこちら：https://x.gd/5tn2y

「～日本全国どんぶりフェア～」対象ホテル・宿のご紹

首都圏からも好アクセス！豊かな自然と創作バイキングを楽しむ宿「君津の森」

都心から車で約1時間と好アクセスで、気軽に訪れることができる宿「君津の森」。 宿から車で約30分圏内に、人気のアウトレットパークや観光牧場が点在し、ファミリーやカップル、お友達同士など、誰と訪れても一日中楽しめるロケーションが魅力です。そして、広々とした湯船で旅の疲れをゆっくりと癒していただけます。

※内湯は人工温泉光明石の湯（天然温泉ではありません） ※ジェットバス・露天風呂は沸かし湯です（光明石の湯ではありません） ▼アクセス 住所：〒292-1144 千葉県君津市法木384-119 アクセス：館山自動車道 君津ICより約20分 公式サイト：https://x.gd/ETfEz

温泉、グルメバイキング、遊園地！楽しさ全開の温泉ホテル「ホテルレオマの森」

香川県に展開する「ホテルレオマの森」は、アクティブな休日も癒しの時間もお楽しみいただける温泉ホテルです。自家源泉の温泉で心身を解きほぐし、旬の食材が並ぶ豪華バイキングでお腹も心も満たされる、贅沢なひと時をお楽しみください。

▼アクセス 住所：〒761-2405 香川県丸亀市綾歌町栗熊西40-1 アクセス：高松自動車道 善通寺ICより約30分、府中湖PA（スマートIC）より約15分 公式サイト：ホテルレオマの森： https://x.gd/5SIVO NEWレオマワールド： https://x.gd/bGPmW

【会社概要】 ■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社 ■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階 ■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■資本金 100百万円 ■代表取締役 川粼 俊介 ■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国75施設。2026年6月現在） ■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/