



7月17日に東京で富山市主催の課題提示型イベントを開催します。

本イベントは産学官民の共創を通じて地域課題や市民の困りごとの解決を目指す富山市スマートシティ推進プラットフォーム「ＳＣＲＵＭ－Ｔ」の活動の一環です。

今回は、富山市の各担当職員が日々の業務で感じている課題感を直接、ピッチさせて頂きます。

さらに藤井市長による事業説明や交流の場も設けており、各担当職員だけでなく、富山市長からも自治体が抱える課題感をヒアリングできる絶好の機会となっております！

ぜひ、奮って以下のURLよりご参加ください！

※事業提案については、SCRUM-T 会員登録が必要です。

会員登録については、以下のリンクよりお申し込みください。





【参加申込およびピッチ申込フォーム】

https://forms.office.com/e/s0s7v0QjzV

【会員登録フォーム】

https://smartcity.city.toyama.lg.jp/register

【総会開催概要（予定）】

・日時 令和8年7月17日（金）13：30～16：30

・会場 @Deloitte Tohmatsu Innovation Park

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル8F

・プログラム

・市長講演

・担当課からの課題ピッチ

・企業からのピッチ

・交流会

【関連リンク】

スマートシティとやま

https://smartcity.city.toyama.lg.jp/