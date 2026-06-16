【デジタル系企業特化】豊富なドメイン知識を持つメンバーが実務レベルでAI実装を伴走支援。「AIコンサル＆伴走」サービスを提供開始

AI Portalize株式会社

AI Portalize(https://ai-portalize.com/)株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：寺田昇平）は、2026年6月16日より、広告代理店、SaaS、Web制作会社、Webコンサル会社などデジタル領域のビジネスを展開する企業に向けた「AIコンサルティング＆伴走支援サービス(https://ai-portalize.com/ai-hands-on)」の提供を開始いたします。

本サービスは、上場企業や事業会社での実績、およびデジタル系事業の立ち上げ・グロースを牽引してきた「豊富なビジネスの知見」を持つプロフェッショナル陣が参画。単なる戦略提案にとどまらず、お客様のチームと伴走しながら“共に手を動かして”AIの実装と定着を推進し、組織のAI活用を加速させるサービスです。

■サービス提供の背景：研修だけでは越えられない「実務適用と推進力」の壁

デジタル系企業に特化したAIコンサルティング＆伴走支援

現在、多くの企業が業務効率化やクライアントへの付加価値向上のためにAIの導入を進めています。しかし現場の実態として、「一般的なAIの知識は得たものの、単発の研修を行うだけでは社内への定着に至らない」「実際に業務が効率化されるレベルでの活用ができていない」といったお悩みの声を多く耳にします。

その最大の原因は、社内にAIに精通した人材がおらず、プロジェクトを前に進める「推進力」が不足している点にあります。AIを真に実務へ落とし込むには、現在の業務を詳細に整理し、「どの業務フローに、どうAIを組み込むべきか」を見極めて実行していく力が必要です。単なる座学の研修や一般的なアドバイスだけでは、この実務適用の壁を越えることは困難です。

当社は、事業成長のリアルを知り尽くしたメンバーがお客様のチームの一員として強力な推進力をもたらし、共に手を動かしながらこの課題を乗り越えたいという想いから、本サービスの提供に至りました。

■本サービスの3つの特徴

1. 【定着の実現】豊富な実績と知見で「失敗パターン」を回避し、現場への定着を推進

「単発の研修で終わってしまい、実務で使われない」というAI導入によくある失敗を防ぎます。「どうすれば現場の利用が促進されるか」「どのような施策が頓挫しやすいか」というリアルな知見をもとに、業務整理からAIガイドラインの作成、KPI設定、士気向上まで、現場に根付かせるための伴走を徹底します。

2. 【圧倒的な推進力】AI知見×デジタル事業グロース経験を持つ「ビジネスのプロ集団」

単に「AIに詳しい技術者」がアドバイスするわけではありません。事業の立ち上げからグロース、さらに会社経営経験を持つビジネスのプロフェッショナルがお客様のチームに参画します。デジタル系ビジネスへの深いドメイン知識と強力なプロジェクトマネジメント力で、停滞しがちなAI導入を力強く前進させます。

3. 【爆速スタート】100以上のAIアセットを活用し、初月から「現場で動くAI」を提供

ゼロから開発を始めるのではなく、作成済みのカスタムAIボット（Gem等）や、情報ソースを組み込んだNotebookLMなど、すぐに現場で使える「AIの武器」を150以上保持しています。これらをお客様の業務に合わせて最適化・カスタマイズすることで導入速度を劇的に上げ、初月から実務で動くAIを提供します。

デジタル系企業に特化したAIコンサル＆伴走支援の3つの特徴

■このような企業様におすすめです

・自社のビジネスモデルや業界特性を深く理解したパートナーとAI活用を進めたい

・単発の研修だけでなく、業務の整理から実装までを強力にリードしてくれる推進力を求めている

・受託事業やクライアントワークの効率化・付加価値向上に、AIをどう組み込むべきか具体的に相談したい

・社内のAIリテラシーを底上げし、最終的には自走（内製化）できる組織を作りたい

■サービス詳細・お問い合わせはこちら

AIコンサル＆伴走支援サービスページ：https://ai-portalize.com/ai-hands-on(https://ai-portalize.com/ai-hands-on)

AI Portalizeサービスサイト：https://ai-portalize.com/(https://ai-portalize.com/)

■会社概要

会社名：AIPortalize株式会社

代表者：代表取締役CEO寺田昇平／取締役CTO高橋洋平

所在地：東京都港区北青山1-3-3三橋ビル3F

設立：2026年1月

資本金：2,200万円（資本準備金含む）