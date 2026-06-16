サーバーワークス、福岡オフィスを天神エリアへ移転

株式会社サーバーワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下：AWS）の AWS プレミアティア サービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、福岡オフィスを移転し、2026年6月29日より新オフィスでの業務を開始します。

■新オフィスについて

新オフィスは「出社したくなるオフィス」をコンセプトに、カフェエリアや集中ブース、ラウンジなど多様なワークスペースを備え、エンジニアや営業メンバーが個性を活かしながら創造的に働ける空間として設計しています。

オフィスイメージ図

新オフィスが入居する天神住友生命FJビジネスセンターは、福岡市地下鉄空港線「天神」駅直結の先進オフィスビルです。博多駅まで6分、福岡空港まで11分とアクセスに優れ、お客様・パートナーとのミーティングや採用活動においても利便性の高い立地となっています。

また、ビルの共用スペース「REBOOT!」（約1,000坪）には、ヨガ・トレーニング施設やスカイテラス、サウナなど心身のリフレッシュを支援する設備も充実しています。

左上からカフェラウンジ、コンディショニングエリア、最上階スカイテラス、サウナ

▼REBOOT!の詳細はこちらからご確認ください。

https://sfbc-reboot.jp/(https://sfbc-reboot.jp/)

サーバーワークスでは、「はたらく場所」「はたらく道具」「はたらく時間」を社員自らが選択する「クラウドワークスタイル」を実践しています。新オフィスはその体現の場として、出社時には従業員が高い集中力と創造性を発揮し、お客様・チームメンバーとの密なコミュニケーションを生み出せる環境を整えています。リモートと組み合わせながら、一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる働き方を、今後も追求してまいります。

■移転概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75977/table/183_1_c6bcc21ef0e68c69bb838ba558cd100c.jpg?v=202606160151 ]

誠に勝手ながらスペースの都合上、移転に伴うご祝電、御祝花等はお気遣いに感謝しつつ謹んで辞退申し上げます。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

■株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援しているAWS専業のクラウドインテグレーターです。

2026年5月末現在、1,570社、31,700プロジェクトを超えるAWS導入実績を誇っており、2014年11月よりAWSパートナーネットワーク（APN）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、AWS事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

＊本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

＊本リリースの情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。