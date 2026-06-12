クレジットカードの海外決済手数料は高い？韓国旅行で損しない決済方法とウォン・日本円の選び方
海外旅行から帰ってきて、クレジットカードの明細を見たとき、こう感じたことはありませんか？
「5万ウォンだったから、だいたい5,000円くらいだと思っていたのに、あれ？思ったより高い……」
支払うときに頭の中でざっくり計算したはずなのに、明細を見ると想像していた金額と少し違うと、「あれ、わたし暗算苦手なのかな……」と不安になってしまいますよね。
でも、安心してください。それは決してあなたの計算ミスではありません！
海外でクレジットカードを使うと、為替レートの動くタイミングや手数料、そしてカード端末で選ぶ「通貨」によって、請求金額がちょっとずつ上乗せされてしまう仕組みがあるのです。
この記事では、「請求額が思ったより高い」と感じる理由と、せっかくの韓国旅行で余計な手数料を支払わずに、賢く日本円を節約する方法を分かりやすく整理してご紹介します。
なぜ？クレカ海外決済にかかる主な手数料
旅行中に可愛いコスメを買ったり、美味しいグルメを楽しんだりするとき、脳内でざっくり「1,000ウォン＝100円」と日本円に換算して考えることが多いですよね。
この計算だと、50,000ウォンのお買い物なら約5,000円になるはず。 なのに、実際の明細を見ると5,500円前後、場合によっては5,800円近くになっていることも……。 その裏側には、こんな2つの理由が隠れています。
（1）為替レートは日々変わるから
スマホのアプリで今見ているレートと、カード会社が実際に計算に使うレートは、実は同じではありません。
カードの請求に使われるのは、国際ブランドやカード会社が「決済データを処理したタイミング」のレートです。
現地でピッと支払ったその瞬間のレートがそのまま適用されるわけではないため、ズレが生まれてしまいます。
（2）「海外事務手数料」が上乗せされるから
海外でカードを使うと、一回のお買い物ごとに「海外事務処理手数料」が加算されます。 たとえば三井住友Visaカードの場合、この手数料は3.63％（税込）です。
※ 三井住友カード｜外貨で決済した場合の換算レートについて
では、50,000ウォンの買い物は、実際どれくらいの請求になるのでしょうか。
※2025年5月30日のレート（1ウォン＝0.1056円 / 50,000ウォン＝約5,280円）で計算した場合
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352279/images/bodyimage1】
※実際の請求額は、為替レートやカード会社、決済が処理された日、お店の端末設定などによって変動します。
実はこれが落とし穴！「日本円（JPY）」と「現地通貨（KRW）」はどっちを選ぶべき？
韓国のお店でカードでお会計をするとき、決済端末の画面に「JPY（日本円）で払うか、KRW（ウォン）で払うか」を選ぶ画面が出たことはありませんか？
日本円でいくらかが見えると安心するので、なんとなく「JPY」を選びたくなってしまいますよね。 この日本円を選ぶ仕組みを「DCC」と呼びます。
しかし、ここが大きな落とし穴！
このときの換算レートは、カード会社ではなく、お店側や決済代行会社が自由に決めている場合があるのです。
そこに独自の手数料が上乗せされていると、上の表のように、現地通貨（ウォン）で支払うよりもかなり割高になってしまうことがあります。
画面に「JPY / KRW」と表示されたら、迷わず「KRW（現地通貨）」を選びましょう！それが一番おトクに支払う鉄則です。
また、もしクレジットカードで現地ATMから現金を引き出した場合は、ATM手数料やキャッシング利息がかかります。
「5万ウォンだったから、だいたい5,000円くらいだと思っていたのに、あれ？思ったより高い……」
支払うときに頭の中でざっくり計算したはずなのに、明細を見ると想像していた金額と少し違うと、「あれ、わたし暗算苦手なのかな……」と不安になってしまいますよね。
でも、安心してください。それは決してあなたの計算ミスではありません！
海外でクレジットカードを使うと、為替レートの動くタイミングや手数料、そしてカード端末で選ぶ「通貨」によって、請求金額がちょっとずつ上乗せされてしまう仕組みがあるのです。
この記事では、「請求額が思ったより高い」と感じる理由と、せっかくの韓国旅行で余計な手数料を支払わずに、賢く日本円を節約する方法を分かりやすく整理してご紹介します。
なぜ？クレカ海外決済にかかる主な手数料
旅行中に可愛いコスメを買ったり、美味しいグルメを楽しんだりするとき、脳内でざっくり「1,000ウォン＝100円」と日本円に換算して考えることが多いですよね。
この計算だと、50,000ウォンのお買い物なら約5,000円になるはず。 なのに、実際の明細を見ると5,500円前後、場合によっては5,800円近くになっていることも……。 その裏側には、こんな2つの理由が隠れています。
（1）為替レートは日々変わるから
スマホのアプリで今見ているレートと、カード会社が実際に計算に使うレートは、実は同じではありません。
カードの請求に使われるのは、国際ブランドやカード会社が「決済データを処理したタイミング」のレートです。
現地でピッと支払ったその瞬間のレートがそのまま適用されるわけではないため、ズレが生まれてしまいます。
（2）「海外事務手数料」が上乗せされるから
海外でカードを使うと、一回のお買い物ごとに「海外事務処理手数料」が加算されます。 たとえば三井住友Visaカードの場合、この手数料は3.63％（税込）です。
※ 三井住友カード｜外貨で決済した場合の換算レートについて
では、50,000ウォンの買い物は、実際どれくらいの請求になるのでしょうか。
※2025年5月30日のレート（1ウォン＝0.1056円 / 50,000ウォン＝約5,280円）で計算した場合
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352279/images/bodyimage1】
※実際の請求額は、為替レートやカード会社、決済が処理された日、お店の端末設定などによって変動します。
実はこれが落とし穴！「日本円（JPY）」と「現地通貨（KRW）」はどっちを選ぶべき？
韓国のお店でカードでお会計をするとき、決済端末の画面に「JPY（日本円）で払うか、KRW（ウォン）で払うか」を選ぶ画面が出たことはありませんか？
日本円でいくらかが見えると安心するので、なんとなく「JPY」を選びたくなってしまいますよね。 この日本円を選ぶ仕組みを「DCC」と呼びます。
しかし、ここが大きな落とし穴！
このときの換算レートは、カード会社ではなく、お店側や決済代行会社が自由に決めている場合があるのです。
そこに独自の手数料が上乗せされていると、上の表のように、現地通貨（ウォン）で支払うよりもかなり割高になってしまうことがあります。
画面に「JPY / KRW」と表示されたら、迷わず「KRW（現地通貨）」を選びましょう！それが一番おトクに支払う鉄則です。
また、もしクレジットカードで現地ATMから現金を引き出した場合は、ATM手数料やキャッシング利息がかかります。