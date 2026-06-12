すとぷりと学べる、超楽しい参考書が爆誕！ 大人気2.5次元アイドルグループの参考書『すとぷりといっしょにSTUDY BOOK 小学6年分5教科』が発売決定！
※2026年5月現在
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月5日に『すとぷりといっしょにSTUDY BOOK 小学6年分5教科』（2026年8月6日発売予定）の発売を発表し、予約販売を開始いたしました。
■祝・活動10周年！ すとぷりといっしょに小学6年分5教科を楽しく学べる参考書が誕生！
動画配信サイトやSNSを中心に活動し、絶大な人気を誇る2.5次元アイドルグループ「すとぷり」。
2026年6月4日に活動10周年を迎えた彼らと学べる、最高に楽しい参考書が誕生します！
その名も『すとぷりといっしょにSTUDY BOOK 小学6年分5教科』。
本書では、すとぷりメンバーが繰り広げる和気あいあいとした会話を通して、小学校6年分の英語・算数・国語・理科・社会の5教科の要点を、楽しく学習することができます。
小学校6年分の総復習はもちろん、小学4年生以上の漢字にはすべてふりがなを振っているため、「先どり学習」にも最適です。各教科の最後には「まとめテスト」がついており、学習の最終チェックも行えます。
さらに、カバーデザインは本書のためだけに描きおろされた特別イラスト！
ファン必携の特別な1冊となっています。
▲英語の紙面サンプル。イラストたっぷりのにぎやかな紙面で、楽しく学習を進められる！
■ストア限定特典情報
１.Amazon限定特典：オリジナルスマホ壁紙
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4053064317
２.未来屋書店限定特典：オリジナルポストカード
https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784053064318(https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784053064318)
３.くまざわ書店限定特典：オリジナルポストカード
https://www.kumabook.com/comic_tokuten/160432/
※特典の種類は各法人1種類です。
※電子書籍は対象外です。
※各書店とも一部店舗を除きます。
※特典は無くなり次第終了となります。
○「すとぷり」とは
「すとぷり」は、動画投稿サイトやSNSなどを中心に活動中の大人気2.5次元アイドルグループです。SNS総フォロワー数は5,050万人を突破（※2026年5月現在）。2026年6月4日に活動10周年を迎えました。
▶すとぷり公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/
▶すとぷり公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince
［商品概要］
■『すとぷりといっしょにSTUDY BOOK 小学6年分5教科』
定価：1,760円（税込）
発売予定日：2026年8月6日
判型：B5判／144ページ
電子版：あり
ISBN：978-4-05-306431-8
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130643100(https://hon.gakken.jp/book/1130643100)
【本書のご予約・ご購入はこちら】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4053064317(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4053064317)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18663946/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18663946/)
＜電子版＞
・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1VYRW7G/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1VYRW7G/)
・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/a527beafb70f39cd8cf9da0fcdab30e2/(https://books.rakuten.co.jp/rk/a527beafb70f39cd8cf9da0fcdab30e2/)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開