すとぷりと学べる、超楽しい参考書が爆誕！　大人気2.5次元アイドルグループの参考書『すとぷりといっしょにSTUDY BOOK 小学6年分5教科』が発売決定！

株式会社 学研ホールディングス

※2026年5月現在

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月5日に『すとぷりといっしょにSTUDY BOOK 小学6年分5教科』（2026年8月6日発売予定）の発売を発表し、予約販売を開始いたしました。

■祝・活動10周年！ すとぷりといっしょに小学6年分5教科を楽しく学べる参考書が誕生！

動画配信サイトやSNSを中心に活動し、絶大な人気を誇る2.5次元アイドルグループ「すとぷり」。

2026年6月4日に活動10周年を迎えた彼らと学べる、最高に楽しい参考書が誕生します！

その名も『すとぷりといっしょにSTUDY BOOK 小学6年分5教科』。

本書では、すとぷりメンバーが繰り広げる和気あいあいとした会話を通して、小学校6年分の英語・算数・国語・理科・社会の5教科の要点を、楽しく学習することができます。

小学校6年分の総復習はもちろん、小学4年生以上の漢字にはすべてふりがなを振っているため、「先どり学習」にも最適です。各教科の最後には「まとめテスト」がついており、学習の最終チェックも行えます。

さらに、カバーデザインは本書のためだけに描きおろされた特別イラスト！

ファン必携の特別な1冊となっています。

▲英語の紙面サンプル。イラストたっぷりのにぎやかな紙面で、楽しく学習を進められる！

■ストア限定特典情報

１.Amazon限定特典：オリジナルスマホ壁紙

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4053064317

２.未来屋書店限定特典：オリジナルポストカード

https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784053064318(https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784053064318)

３.くまざわ書店限定特典：オリジナルポストカード

https://www.kumabook.com/comic_tokuten/160432/

※特典の種類は各法人1種類です。

※電子書籍は対象外です。

※各書店とも一部店舗を除きます。

※特典は無くなり次第終了となります。

○「すとぷり」とは

「すとぷり」は、動画投稿サイトやSNSなどを中心に活動中の大人気2.5次元アイドルグループです。SNS総フォロワー数は5,050万人を突破（※2026年5月現在）。2026年6月4日に活動10周年を迎えました。

▶すとぷり公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

▶すとぷり公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince

［商品概要］

■『すとぷりといっしょにSTUDY BOOK 小学6年分5教科』

定価：1,760円（税込）

発売予定日：2026年8月6日

判型：B5判／144ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306431-8

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130643100(https://hon.gakken.jp/book/1130643100)

【本書のご予約・ご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4053064317(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4053064317)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18663946/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18663946/)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1VYRW7G/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1VYRW7G/)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rk/a527beafb70f39cd8cf9da0fcdab30e2/(https://books.rakuten.co.jp/rk/a527beafb70f39cd8cf9da0fcdab30e2/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開