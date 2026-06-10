株式会社柿里商店は、仏事用商品『想ひ花』の新シリーズとして、4色の手延べ麺を詰め合わせた『想ひ花 彩り』を2026年6月1日に発売しました。





従来の紫の麺と白の麺の組み合わせに、緑と黄色の2色の麺を加え、4色の詰合せにしました。

紫は紫いもパウダー、緑は抹茶、黄色はかぼちゃパウダーと、自然由来の食材を麺に練り込みました。

落ち着きの中にも温かみを感じる色合いで、便利なポーションタイプのつゆ付き商品もご準備しています。

仏事用包装紙でお届けします。





想ひ花 彩り 9袋入





熟練した技術を持つ職人が手掛ける高級手延べ麺は、何度もよりをかけて熟成させながら丁寧にゆっくり作られます。

その結果、手延べならではのコシの強さとなめらかな喉越しが生まれます。

伸びにくいので、冷たい麺はもちろん温かいにゅう麺にしても美味しくお召し上がりいただけます。





また、花や水引を連想させる形状は、職人が一つひとつ手作業で作っています。

意匠登録済みですので、同じものは存在しないオンリーワンの商品です。









■商品概要

商品名：「想ひ花 彩り」(おもいばな いろどり)

発売日：2026年6月1日

価格 ：5袋入 3,240円 6袋入 3,888円 9袋入 5,832円

5袋入つゆ付 3,564円 8袋入つゆ付 5,702円

公式オンラインショップ： https://kakizatoshop.com





想ひ花 彩り5袋入





想ひ花 彩り 8袋入つゆ付





■柿里商店について

柿里商店は、富山県砺波市に180年の歴史を持つ高級手延べ麺「大門素麺」の製造所です。





担い手不足のため存続が危ぶまれる大門素麺を次世代に受け継ぐため10年前に起業し、廃業して使われなくなった工場をお借りして手延べ麺を作っています。大門素麺の他に、オリジナルブランド麺「KAKIZATO」を展開しています。





どれも、麺のイメージを超えた楽しい商品ばかりです。









■会社概要

商号 ： 株式会社柿里商店

代表者 ： 代表取締役 佐藤 幸博

所在地 ： 〒939-1316 富山県砺波市大門264-2

設立 ： 2016年10月

事業内容： 手延べ麺の製造、販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://kakizato.jp/