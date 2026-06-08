全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、リアル脱出ゲーム×東京シティビュー『危機迫る展望台からの脱出』の愉快犯「北山」役に、みなみかわ氏を起用することを発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/tenboudai2026/

『危機迫る展望台からの脱出』は、六本木ヒルズ森タワー52階の展望台「東京シティビュー」で開催される体験型ゲーム・イベントです。 プレイヤーは、地上218mの絶景に囲まれた空間で謎や暗号を解き明かし、犯人が企てる計画の阻止を目指します。展望台ならではの景色や構造を活かした謎解きによって、現実空間と物語が交錯する没入型体験をお楽しみいただけます。

◼︎犯人役をみなみかわ氏が熱演！

本イベントに登場する愉快犯「北山」役として、人気お笑い芸人みなみかわ氏の出演が決定しました。 みなみかわ氏が演じる北山は、犯行予告映像を通してプレイヤーの前に現れ、「この景色を、奪います。」と不気味な犯行声明を告げます。飄々とした笑みを浮かべながら、挑発的な言葉でプレイヤーを翻弄し、数々の謎を仕掛ける愉快犯「北山」を見事に演じた、みなみかわ氏の怪演をぜひ会場でご覧ください。 さらに、本イベントの特設サイトでは犯行予告映像の一部を公開。犯行を予告する愉快犯の不敵な姿や、本編へとつながる物語の一端をひと足先にご覧いただけます。 ▼みなみかわ氏が熱演する「犯行予告映像」はこちら

◼︎会場ではイベントオリジナルグッズも販売

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=FUwIsWz_PQs

イベントの開催を記念しオリジナルグッズの販売が決定。リアル脱出ゲームではお馴染みの「脱出成功／失敗ステッカーセット」を販売いたします。 さらに、自宅で遊べるリアル脱出ゲームとして、2014年に六本木ヒルズ展望台で開催されたイベントを書籍化した『リアル捜査ゲームブック 楊貴妃の涙を探せ』をはじめ、最新作の『ある猟奇殺人犯の愛読書』、大好評シリーズ第2弾の『DETECTIVE X CASE FILE #2 ブラックローズ』の全3種も会場販売。イベント参加と合わせてぜひお買い求めください。 本イベントはいよいよ6月19日（金）よりスタート。チケットは好評販売中です。犯人が予告する「景色を奪う」とは何か。そして、犯人に騙されず犯行を阻止できるのか。 地上218mで繰り広げられる、みなみかわ氏が演じる愉快犯との対決にどうぞご期待ください。

みなみかわ氏プロフィール

芸歴20年ごろからジワジワとブレイクを果たし『ゴッドタン』や『水曜日のダウンタウン』などで注目を集めた遅咲きのピン芸人。YouTubeの公式チャンネル『みなみかわ』『ナンセチャンネル』ではさまざまなコンテンツを配信中。現在は妻が社長の株式会社ナンセで活動中。

リアル脱出ゲーム×東京シティビュー『危機迫る展望台からの脱出』会場販売グッズ概要

■リアル脱出ゲーム×東京シティビュー『危機迫る展望台からの脱出』オリジナルグッズ 脱出成功／失敗ステッカーセット 各500円 全2種（2枚セット） 円形：Φ55mm、四角形：H50×W50mm

■自宅で遊べるリアル脱出ゲーム ・『リアル捜査ゲームブック 楊貴妃の涙を探せ』 https://scrapshuppan.com/books/yokihinonamida/ ・『ある猟奇殺人犯の愛読書』 https://realdgame.jp/s/belovedbook/ ・『DETECTIVE X CASE FILE #2 ブラックローズ』 https://www.scrapmagazine.com/s/detectivex2/

リアル脱出ゲーム×東京シティビュー『危機迫る展望台からの脱出』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/tenboudai2026/ ◼︎ストーリー 動画サイトにある声明が投稿された。 「この景色を、奪います。」 六本木ヒルズ展望台を指して、犯人はそう告げた。 方法は不明。ただ、その言葉には異様な確信があった。 そして続ける。 阻止したければ、自らが用意した「暗号」を解き明かせ。 あなたは、警視庁暗号解読班の新人職員。 新人であるあなたに下されたのは、この不可解な事件の解読任務。 犯行予告の時刻まで、残りわずか。 「景色を奪う」とは何か。 そして、あなたは犯行を阻止することができるか？ ◼︎プレイ形式 所要時間：1~2時間 制限時間：なし（※一部制限時間あり） 人数制限：なし（1チーム最大3名推奨） 会場：屋内 ◼︎開催会場、日程 六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー 2026年6月19日（金）～7月21日（火） 10:00～22:00 （最終入館21:00） ◼︎チケット販売スケジュール 好評販売中 ◼︎チケット料金 謎解きキット：2,900円（U22団員：1,450円）～ ＋東京シティビュー入館料 ※本イベントへのご参加には「謎解きキット代」と「東京シティビュー入館料」の両方が必要となります。 ※東京シティビュー入館料は年齢により料金が異なります。詳細は、特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催 SCRAP／東京シティビュー ◼︎企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉東京シティビューとは

東京シティビューは、六本木ヒルズ森タワー52階、海抜250mに位置する展望台です。天井高11メートル、全面ガラス張りの開放感あふれる空間からは、東京タワーや東京スカイツリーなどのランドマークはもちろん、天気が良い時には富士山までもが一望できます。また、展望台のギャラリースペースでは、眺望と融合した様々な展覧会やイベントを随時開催しています。同フロアにはカフェ＆レストランやショップも併設されており、雄大な景色とともにゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine