株式会社リゾーム(本社：岡山県岡山市、代表取締役：中山 博光、以下：当社)は、Sparticle株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：金田 達也、以下：Sparticle)が開発したAIカスタマーサポートプラットフォーム「GBase Support」を活用し、両社の協業のもと、サッポロ不動産開発株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：富岡 良之)が運営するサッポロファクトリーへ導入したことをお知らせいたします。





AIカスタマーサポートプラットフォーム「GBase Support」





サッポロ不動産開発株式会社が管理・運営するサッポロファクトリーは、日本人の手による初のビール工場「開拓使麦酒醸造所」の跡地に立つ商業施設です。敷地内には約150のショップやレストランが立ち並び、シンボルであるアトリウム(古代ローマ建築で「中庭」が語源)は地下から4階までの吹抜けになっており、ガラス越しに日差しが注ぐ気持ちのよい空間が特徴です。





これまで同施設では有人によるインフォメーション対応を行っていましたが、スタッフはより付加価値の高い業務に注力し、案内業務をAIが安定的に担うという役割分担を実現するツールとして、音声対話と地図ナビゲーション(フロアマップ連携)を備えた商業施設特化型AIコンシェルジュ「GBase Support」を導入いただきました。





導入の決め手となったのは、問い合わせ自動回答率が90％以上と高い回答精度に加え、回答内容に応じて該当テナントをフロアマップ上に表示できる点、さらにAIチャットからボタン操作で有人対応へ切り替えられる点など、機能面をご評価いただきました。

当社およびSparticleは今後も、商業施設における運営業務を省人化すべく、「GBase Support」の機能拡充に努めてまいります。





■ 「GBase Support」を導入した、サッポロファクトリーのインフォメーションカウンター





サッポロファクトリーのインフォメーションカウンター





・サッポロ不動産開発株式会社： https://www.sapporo-re.jp/

・サッポロファクトリー ： https://sapporofactory.jp/









■「GBase Support」について

AIチャットボットでショッピングセンターでの顧客体験向上をサポート





＜GBase Supportの特徴＞

・専用アプリのインストール不要

・生成AIと独自のRAG技術、店舗・施設情報などを事前学習および自動更新機能で常に最新のナレッジベースを維持、高い精度での回答が可能

・チャット＋フロアマップのピン表示で、行きたい場所をわかりやすく案内

・10言語対応(日本語・英語・中国語・韓国語など、今後さらに拡充予定)

・チャット・音声入力に対応した柔軟なカスタマーサポート

・24時間の問い合わせ対応による有人対応の削減と対応品質の平準化

詳細はこちら： https://www.rhizome-e.com/downloads/GbaseSupport_pamph.pdf









■ Sparticle株式会社 会社概要

名称 ： Sparticle株式会社

本社所在地： 東京都中央区日本橋小伝馬町6-12 日本橋森ビル 3F

代表者 ： 代表取締役 金田 達也

設立年月 ： 2019年7月

事業内容 ： AIコンサルティング事業・AI研究開発事業・AIプロダクト事業・

AIソフトウェア設計およびソフトウェア開発に関連するサービス・

SaaS・クラウドサービス導入支援









【株式会社リゾームについて】

株式会社リゾームは、「気づきを“かたち”に未来をITでリードする」をミッションとして掲げ、商業施設やショップ向けに、分析・リーシング・運営業務・販売促進の4つの分野にわたるソリューションを展開しています。顧客情報の集計・分析や、売上・賃料分析を支援する「戦略会議NEXT」、全国の商業施設6,400施設と約25万ショップ・ブランドを登録したショップ出退店データベース「SC GATE(エスシーゲート)」、商業施設の運営業務を一元管理し、効率化を支援するクラウドサービス「BOND WORKS(ボンドワークス)」、生成AIがリーシング業務をMicrosoft・Azureのセキュアな環境で支援するクラウドサービス「商業施設リーシングAI／PROCOCO(プロココ)」などを主要なソリューションとして提供しています。





会社名 ： 株式会社リゾーム

≪本社≫

〒701-0165 岡山県岡山市北区大内田675 テレポート岡山5F

≪東京オフィス≫

〒104-0042 東京都中央区入船1丁目5-11 弘報ビル4F

≪大阪オフィス≫

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-10 新大阪トヨタビル7F

代表者 ： 代表取締役 中山 博光

資本金 ： 5,545万円

Webサイト： https://www.rhizome-e.com/