【イベント事後レポート】2026年4月からの需給調整市場における制度改正により実現　“家庭の電力”を活用し、電気代を割引する新サービスを発表『auでんち』発表会開催

auエネルギー＆ライフ株式会社

auエネルギー＆ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下：auエネルギー＆ライフ）は、2026年5月13日（水）、新サービス『auでんち』の提供開始に伴い、「auでんち PR発表会」をTODA HALL & CONFERENCE TOKYOにて開催しました。

冒頭では、auエネルギー＆ライフ株式会社 代表取締役社長・齋藤茂、事業推進部長・栗林和輝より、『auでんち』のサービス実施背景や特徴について説明。燃料価格高騰や猛暑による電力需要増加、災害リスクへの備えなどを背景に、家庭用蓄電池を活用した新たなエネルギー活用モデルとして『auでんち』を紹介しました。

またイベントには、“新米ママ”の松村沙友理さん、“3児の母”として子育てに奮闘する横澤夏子さんがゲストとして登壇。日々の電気代や子育て、防災への備えについてママ目線で本音トークを展開したほか、『知るだけで変わる？でんきクイズ』や松村さんによるオリジナル『auでんち』PRフレーズ披露なども行われ、会場は盛り上がりを見せました。

■電気代高騰・災害リスク増加を背景に、家庭の電力を活用する新サービス『auでんち』始動

冒頭では、auエネルギー＆ライフ株式会社 代表取締役社長・齋藤茂より、『auでんち』のサービス提供背景および今後の事業展開について説明が行われました。

燃料価格の高騰や猛暑による電力需要の増加、さらには自然災害リスクへの備えといった社会的背景を踏まえ、家庭におけるエネルギー活用の重要性が一層高まっている点が示されました。

加えて、2026年4月の制度改正により、家庭用蓄電池などの小規模電源を束ねて電力市場で取引できる環境が整ったことにも言及。「“Energize Your Life”のもと、より多くのお客さまの電気をつなぎ、電力の安定供給と、おトクかつ安心して暮らせる社会の実現を目指していきたい」と述べ、『auでんち』を通じて、生活者の暮らしと社会インフラの双方を支える新たなエネルギーサービスの実現を目指すと説明しました。

■“ためる・活用する・価値へ変える” 家庭用蓄電池の新たな可能性

続いて、auエネルギー＆ライフ株式会社 事業推進部長・栗林和輝より、『auでんち』のサービス詳細について説明が行われました。

『auでんち』は、蓄電池の初期費用・設置工事費・月額料金はいずれも0円で提供される点に加え、家庭に設置された蓄電池を遠隔制御し、需給調整市場と連動させることで、新たな価値を創出している点が紹介されました。

また、「『auでんち』を通して、おトク・安心・環境貢献をお届けするとともに、お客さまの日常に無理なく取り入れていただける新しいエネルギーサービスを目指してまいります」と述べ、家庭に眠るエネルギーリソースを社会全体で活用していく新たなビジネスモデルについて説明しました。

■先輩ママ&新米ママによる“ママ目線”で語る家庭のリアル

ゲストとして横澤夏子さん、松村沙友理さんが登場。“3児の母”として子育てに奮闘する横澤さん、“新米ママ”となった松村さんは、家庭での電気代事情や子育て中ならではの生活の変化についてトークを展開しました。

松村さんは「電気料金はすごく気になります。独身の頃は出張も多く、家を空けることが多かったのですが、今はお家で過ごす時間が増え、最近は暑い日も多くなってきてエアコンを使う時間も長くなっているので、電気代は以前よりかなり意識するようになりました」とコメント、横澤さんも「今日も子どもの遠足のお弁当を作ってきたのですが、朝から電子レンジをフル活用していて、“電気って毎日本当にたくさん使っているんだな”と改めて実感しました」と子育て中ならではのリアルなエピソードを披露しました。

また、横澤さんが蓄電池について「災害時に使うイメージだった」と話す場面では、司会から日常生活でも活用できることが紹介され、2人が驚きのリアクションを見せる一幕もありました。

■「1年で36,000円、3年で10万円以上」 “もし浮いたら？”をテーマにリアルトーク

さらにイベントでは、「毎月最大3,000円の節約」をテーマにしたフリップトーク企画も実施されました。

司会から「1年で36,000円、3年では10万円を超える金額になりますが、自由に使えるとしたら何に使いたいですか？」と問いかけられると、横澤さんと松村さんがそれぞれフリップに回答。横澤さんは「高級フルーツ定期便」と回答。「フルーツって意外と高いので、いつも何を買おうか迷ってしまいます。でも毎月3,000円おトクになるなら、定期便で届けてもらいたいですね。子どもの遠足にも、大好物のバナナじゃなくてサクランボを持たせてあげたいです」と家族を思う微笑ましいコメントで会場を和ませました。

一方、松村さんは「レジャー施設の下見」と回答。「今年、女の子を出産したので、これからたくさんお出かけしたいと思っています。私は大阪出身なので、東京近郊のレジャー施設にあまり詳しくなくて、今は一人で下見に行っているんですよ。毎月3,000円おトクになるなら、その分いろいろな場所を見に行きたいです」とコメント。すると横澤さんが「なんで1人で行っちゃうのよ、今一緒に連れて行けばいいんじゃない？」とツッコミを入れ、会場は笑いに包まれました。

■『知るだけで変わる？でんきクイズ』！“節約・防災・エコ”を楽しく学ぶ

イベント後半では、「知るだけで変わる？でんきクイズ」を実施。

「毎月3,000円の節約でエアコンをどれくらい使用できるか」「停電時に冷蔵庫を何時間使用できるか」など、“節約・防災・エコ”をテーマにしたクイズに、横澤夏子さんと松村沙友理さんが挑戦。クイズを通じて、『auでんち』および「auでんき ecoプラン」の特徴が紹介され、身近なテーマ で理解を深められる内容に、会場からも関心が寄せられました。

■松村さん考案の“耳に残る”PRフレーズ披露に会場ほっこり

イベントの最後には、松村沙友理さんがオリジナルの『auでんち』PRフレーズを披露。

司会から「松村さんといえば、ご自身のかわいらしいキャッチフレーズでもおなじみですが、今回は特別に『auでんち』バージョンを考案いただいたとのことです」と紹介された松村さんは、「でんち？でんき？auでんち！毎月おトク！3,000円！家計もるんるん、auでんち。今日からはじめてみませんか？」と渾身のフレーズを披露。

横澤夏子さんも「きまったー！素晴らしいじゃん！もうこのCM撮ったの？ 声のトーンが変わるところに“アイドルモード”を感じました！」と絶賛し、会場は和やかな笑いに包まれました。

＜イベント概要＞

■イベント名：新サービス『auでんち』PR発表会

■日時：2026年5月13日（水）10:00～11:00（受付開始9:30～）

■場所：TODA HALL＆CONFERENCE TOKYO HALL B

（〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目7番1号TODA BUILDING 4階）

■登壇者：松村沙友理 さん、横澤夏子 さん

auエネルギー＆ライフ株式会社 代表取締役社長 齋藤茂、事業推進部長 栗林 和輝

■実施内容：

『auでんち』サービス紹介／トークセッション（松村沙友理 さん、横澤夏子 さん）

『知るだけで変わる？でんきクイズ』クイズ／『auでんち』オリジナルPRフレーズ披露

フォトセッション／MCによる代表質問（対象：松村沙友理 さん、横澤夏子 さん）

＜『auでんち』サービス概要＞

『auでんち』は、「auでんき」 と蓄電池を組み合わせて、毎月の電気代削減と停電時の備えを同時に叶えるサービスです。蓄電池の初期費用・設置工事費・月額料金はすべて0円で、追加費用なく導入することが可能です。

停電時には遠隔制御を停止し、蓄電池からお客さまのご自宅へ電力を供給することで、一定時間電気が使用できる状態を確保します。電気代削減と災害時のレジリエンスをご提供します。

URL：https://www.au.com/energy/denki/audenchi/