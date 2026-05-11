サバ市場：包装形態、魚種、製品タイプ、保存方法、最終用途、流通チャネル別―2026～2032年の世界市場予測
サバ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.18%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、サバ市場調査レポートを発行・販売します。
「サバレポート」ではサバ市場の現状を概要し、需給や規制に対応する利害関係者用背景を提示する戦略的導入を言及するほか、消費者の嗜好、サステナビリティ基準、技術の導入、貿易の動向によって牽引され、サバの市場構造を再構築している変革的な変化の特定を分析します。
世界のサバ市場規模は、2025年に10億1,000万米ドルと評価され、2026年の10億5,000万米ドルから2032年には13億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2004868-mackerel-market-by-packaging-format-species.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 サバ市場：包装形態別
第9章 サバ市場：魚種別
第10章 サバ市場：製品タイプ別
第11章 サバ市場：保存方法別
第12章 サバ市場：最終用途別
第13章 サバ市場：流通チャネル別
第14章 サバ市場：地域別
第15章 サバ市場：グループ別
第16章 サバ市場：国別
第17章 米国のサバ市場
第18章 中国のサバ市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・2025年に導入された米国の関税がサバ市場に与える影響は何ですか？
関税措置は調達パターン、コスト構造、商業戦略に影響を及ぼし、買い手が調達先を国内サプライヤーや代替の輸出国へと再配分するインセンティブを生み出しています。
・サバ市場の最終用途別の市場力学はどのように異なりますか？
動物飼料セグメントは水産飼料とペットフードに分かれ、人間用は家庭用と業務用に分かれ、それぞれ異なる製品形態や包装要件を持っています。
・サバ市場における地域的な動向はどのようなものですか？
地域による動向は供給の信頼性、規制リスク、消費者の嗜好に強力な影響を及ぼします。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、サバ市場調査レポートを発行・販売します。
「サバレポート」ではサバ市場の現状を概要し、需給や規制に対応する利害関係者用背景を提示する戦略的導入を言及するほか、消費者の嗜好、サステナビリティ基準、技術の導入、貿易の動向によって牽引され、サバの市場構造を再構築している変革的な変化の特定を分析します。
世界のサバ市場規模は、2025年に10億1,000万米ドルと評価され、2026年の10億5,000万米ドルから2032年には13億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2004868-mackerel-market-by-packaging-format-species.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 サバ市場：包装形態別
第9章 サバ市場：魚種別
第10章 サバ市場：製品タイプ別
第11章 サバ市場：保存方法別
第12章 サバ市場：最終用途別
第13章 サバ市場：流通チャネル別
第14章 サバ市場：地域別
第15章 サバ市場：グループ別
第16章 サバ市場：国別
第17章 米国のサバ市場
第18章 中国のサバ市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・2025年に導入された米国の関税がサバ市場に与える影響は何ですか？
関税措置は調達パターン、コスト構造、商業戦略に影響を及ぼし、買い手が調達先を国内サプライヤーや代替の輸出国へと再配分するインセンティブを生み出しています。
・サバ市場の最終用途別の市場力学はどのように異なりますか？
動物飼料セグメントは水産飼料とペットフードに分かれ、人間用は家庭用と業務用に分かれ、それぞれ異なる製品形態や包装要件を持っています。
・サバ市場における地域的な動向はどのようなものですか？
地域による動向は供給の信頼性、規制リスク、消費者の嗜好に強力な影響を及ぼします。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
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市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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