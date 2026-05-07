Startup Moldova Summit 2026、欧州市場へのゲートウェイとしてのモルドバの台頭に注目

モルドバ、キシナウ, 2026年5月1日 /PRNewswire/ -- Startup Moldova Summit 2026は、資本、人材、EU市場へのアクセスを求めるスタートアップにとって、モルドバがますます重要な拠点となりつつあることを示すイベントとなり、2,000人以上の参加者、150社のスタートアップ、60人の講演者、そして国際的な投資家たちがキシナウに集結し、同国を代表するスタートアップイベントとしては過去最大規模の開催となりました。



Group photo of participants of the Startup Moldova Summit 2026



Startup Moldovaが主催する本サミットは、Unicorn Factory Lisbon、Ukrainian Startup Fund、SeedBlinkとの新たな国際提携を発表し、モルドバと欧州のアクセラレーション・プログラム、エンジェル投資家ネットワーク、そして国境を越えたイノベーションの機会との結びつきを強化しました。

Startup Moldovaの最高経営責任者（CEO）であるOlga Melniciucは、公式オープニングにおいて、エコシステムの急速な進展について次のように強調しました。

「モルドバのエコシステムは300社を超えるまでに成長し、前年比20％増で拡大しています。2025年だけで、新興企業は6,000万ドル以上の収益を上げ、1,500人以上の雇用を創出し、1,700万ドル以上の投資を集めるなど、スタートアップが同国の経済成長の真の原動力になりつつあることを示しました。サミットのテーマである「モルドバで生まれ、世界のために作られた（Born in Moldova.Built for the World.）は、創業当初からグローバルな競争に挑むべく企業を築き上げている創業者の野心を反映しています。

サミットで発表された戦略的パートナーシップにより、モルドバのスタートアップ間の連携が拡大する見込みです。署名された覚書を通じて、Unicorn Factory Lisbon、Startup Moldovaは、モルドバの新興企業が国際的なアクセラレーション・プログラムにアクセスし、EU市場で事業機会を拡大できるよう支援します。

Moldova Innovation Technology Park (MITP)、Startup Moldova、Ukrainian Startup Fundの連携により、国境を越えた協力、資金調達へのアクセス、そして欧州のイノベーション環境への統合が促進されることになります。

SeedBlinkとStartup Moldovaは、モルドバの新興企業がシンジケート投資ラウンドを通じて資金を調達し、欧州のエンジェル投資家ネットワークとつながることを可能にするクラウドインベストメント・プラットフォームの立ち上げを発表しました。

スウェーデンとイギリスの資金援助を受けているInnovate Moldova ProgrammeのディレクターであるSergiu Rabii氏は、こうした協力関係の重要性を次のように強調しています。

「これらのパートナーシップは、モルドバのスタートアップ・エコシステムがより緊密になり、国際的な関連性が高まっていることを示しています。資本、専門知識、市場へのアクセスを改善することで、スウェーデンと英国は、モルドバの創業者がより早く規模を拡大し、世界的な可能性を秘めた企業を築けるよう支援しています。」

モルドバの広範なビジネス環境も、テクノロジー企業や創業者にとってますます魅力的になりつつあります。MITPでは、対象となるITおよびデジタル事業に対して7%の均一税率を適用しています。同国は、デジタルノマドやリモートワークの枠組みを推進し、ベンチャーキャピタルやエクイティキャピタルへのアクセスを拡大するためのファンド・オブ・ファンズを準備するとともに、ディープテック、研究開発、先端技術産業の将来的な拠点としてMoldova HiTech Parkの開発を進めています。非接触型ビジネス、電子行政、およびEVO governmentアプリを含むデジタル公共インフラへの投資により、市民や企業向けのサービスが簡素化されています。

キシナウの欧州連合（EU）代表部は、モルドバのイノベーション・エコシステムを強化し、欧州のビジネスチャンスにつなげることへの支援を改めて表明しました。EU4Innovation East programmeのディレクターであるJulien Schmitt氏は次のように指摘しています。

「Startup Moldova Summit 2026は、モルドバの起業家エコシステムの継続的な発展を反映したものです。欧州連合（EU）は2年連続で、EU4Innovation Eastを通じて、創業者と投資家、国際市場をつなぐこのプラットフォームを支援できることを誇りに思います。モルドバでは、新興企業の数が増えるにつれて、より強力な支援体制と資本へのアクセスが必要になっています。」

サミットでは、42の新興企業がそれぞれの製品を紹介するスタートアップ・アレイや、ピッチング・コンペティション「スタートアップ・ワールドカップ」の全国決勝大会も開催されました。スタートアップ10社が、国際的な投資家からなる審査員団に向けてプレゼンテーションを行いました。Prompted AIが優勝し、モルドバ代表としてサンフランシスコで開催されるグローバル・ファイナルに出場し、100万ドルの賞金をかけて争います。LyricFluentとArgus AIが2位と3位を獲得しました。

Startup Moldova Summit 2026は、明確なメッセージを残して幕を閉じました。モルドバは、新興企業への投資とグローバル・イノベーションの注目すべきデスティネーションとなりつつあり、創業者は資本、専門知識、市場へのアクセスが改善される一方、国際的なパートナーには、EUに近く、急速に発展するイノベーション・エコシステムを提供しています。

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2970070/Startup_Moldova_Summit_2024_Photo.jpg

（日本語リリース：クライアント提供）

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