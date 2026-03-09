【3月3日は耳の日】愛知・春日井市の老人ホームで耳ケアイベントイヤーエステサロン「お耳天国」が高齢者をサポート、感謝状受賞
お耳天国株式会社(所在地：愛知県名古屋市中区、代表：井口 湧斗)は、愛知県春日井市の住宅型有料老人ホームで延べ20名参加の耳ケアイベントを開催し、同施設より感謝状を受賞しました。
お耳天国株式会社は、名古屋市栄にイヤーエステサロン店舗を展開しております。
全国各地、海外からもTikTokとInstagramをきっかけに多くのお客様にご来店いただいております。
当社は高齢者のお客様からのお問い合わせも多く、体験をしてみたいという声が多くあります。
一方で、会場まで足を運びづらいという声もあることから、このたび当社として初めての取り組みとなる出張型イベントを開催いたしました。
住宅型有料老人ホーム高蔵寺グリーンサロン様
日本では、全人口の10％が難聴を抱えているというデータがあります。さらに65歳以上は2人に1人が該当すると言われています。
難聴を放置すると、外部からの情報入力が減り、脳の活性が低下することで、認知症の発症リスクが高まることが指摘されています。そのため聴力の低下が原因となり、認知機能低下や孤立感に繋がるという課題があります。
お耳天国株式会社では「耳」の健康を全世代の課題と捉え、住民・入居者に“耳の健康チェック”機会と耳に対する健康の重要性を体験する機会を提供することで、早期発見・早期ケアの重要性を啓発しています。
【イベントを行った感想】
今回ご参加した高齢者の方全員がイヤーエステを体験するのが初めてだったため、『毎日施設にきて施術をしてほしい』と言っていただきました。
代表の井口は「祖父の難聴をきっかけに、“聴こえ”が生活の質に与える影響の大きさを痛感しました。耳の日という機会を通じて、地域の高齢者の生活をより豊かにしたい」と語っています。
実際のイベント風景
【イベント詳細】
日時 ：2026年3月3日(火)14:30～16:30
会場 ：住宅型有料老人ホーム高蔵寺グリーンサロン
愛知県春日井市高座台1丁目2-8
内容 ：イヤーエステ体験(耳掃除・耳つぼケア)、
専門スタッフによる耳の健康相談
参加者数：延べ20名
【今後の展望】
お耳天国株式会社では、今回の取り組みを起点として以下を計画しています
・定期的な“耳に関する健康イベント”の実施
・愛知県の老人ホームとの連携イベント
代表の井口は「“耳”からはじまる健康づくりを全世代のスタンダードにしたい」と今後の展望を語っています。
名古屋市栄にあるイヤーエステサロン店内
【会社概要】
事業名 ： お耳天国株式会社
所在地 ： 愛知県名古屋市中区
代表者 ： 代表取締役 井口 湧斗
事業内容 ： イヤーエステサロン
設立 ： 2024年10月
電話番号 ： 080-3408-7056
Instagram： https://www.instagram.com/omimitengoku_nagoya/
TikTok ： https://www.tiktok.com/@omimitengoku