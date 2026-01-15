¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¤ÏZEB¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖEWIO2-M-BM¡×¤ò1·î28Æü¤«¤éENEX2026¤Ë¤Æ½éÈäÏª¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄMETZ CONNECT¼Ò¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¥Ó¥ë¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¥³¥ó¥È¥íー¥é¡ÖEWIO2-M-BM¡×¤ò1·î28Æü¤«¤éÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëENEX2026(ÃÏµå´Ä¶¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÄ´ÏÂÅ¸)¤Ç¹ñÆâ½éÈäÏª¤·ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£EWIO2-M-BM¤Ï¡¢1.¥²ー¥È¥¦¥¨¥¤¡¢2.PLCÁêÅöµ¡Ç½¡¢3.¥Çー¥¿¥í¥¬ー¡¢4.I/O¥â¥¸¥åー¥ë¡¢5.Modbus RTU, M-Bus¥Þ¥¹¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¤¿1Âæ¤Ç5Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
EWIO2-M-BM
TCP/IP¡¢BACnet/IP¡¢Modbus TCP¤È¤¤¤Ã¤¿¾å°Ì·Ï¥×¥í¥È¥³¥ë¤ËÉ¸½àÂÐ±þ¤·¡¢²¼°Ì¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤È¤·¤ÆModbus RTU¤ª¤è¤ÓM-Bus¤òÅëºÜ¡£
¥Ó¥ëÀßÈ÷¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー·×Â¬µ¡´ï¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÅý¹ç¤·¡¢BEMS¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
·×Â¬¡¦À©¸æ¡¦µÏ¿¤ò1Âæ¤Ç¥«¥Ðー¡£¤µ¤é¤ËBTLÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢BACnet´Ä¶¤Ç¤Î¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ÈÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥í¥¬ーµ¡Ç½¤È¤·¤ÆºÇÂç32GB¤Î¦ÌSD¥«ー¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Çー¥¿¤ÎÄ¹´üÊÝÂ¸¤È²Ä»ë²½¤ò»Ù±ç¡£¾å°Ì¤È¤ÎÄÌ¿®¤ÏHTTPS¤òÁªÂò¤¹¤ë»ö¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤Ç¤¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¶¯¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
EWIO2-M-BM¤Ï¡¢ZEB¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Ó¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ZEB¸«¤¨¤ë²½Äó°Æ¡§ https://www.rinsconnect.co.jp/metz-connect-solution-for-zeb1/
¢£»ÅÍÍ
1.¾å°Ì¥×¥í¥È¥³¥ë¤ÏTCP/IP¡¢BACnet/IP¡¢Modbus TCP¡¡BTLÇ§¾Ú
2.NodeRED¤Ë¤è¤ë´ÊÃ±¥×¥í¥°¥é¥àºîÀ®(PLCÁêÅö)
3.ºÇÂç32GB¤Î¦ÌSD¥«ー¥ÉÅëºÜ¤Î¥Çー¥¿¥í¥¬ー
4.I/O¹½À®¤ÏDI 8ÅÀ(¥Ñ¥ë¥¹ÆþÎÏÂÐ±þ)¡¢AI 3ÅÀ¡¢DO ¥ê¥ìー½ÐÎÏ4ÅÀ¡¢
¡¡DO ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿½ÐÎÏ4ÅÀ¡¢AO 3ÅÀ
5.Modbus RTU¡¢M-Bus¥Þ¥¹¥¿ーÅëºÜ
6.HTTPSÀßÄê¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½
ÈÎÇä²Á³Ê¡§EWIO2-M-BM 287,000±ß
¢£Å¸¼¨³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§ENEX2026ÃÏµå´Ä¶¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÄ´ÏÂÅ¸
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)～30Æü(¶â)
»þ´Ö¡¡¡¡¡§10:00-17:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡Æî´Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åö¼Ò¾®´Ö°ÌÃÖ 4S-A15
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¹¥³¥Í¥¯¥È
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÁ¥ËÙ¸ÞÃúÌÜ3ÈÖ2¹æ-309
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡¡¡ ¡§ »³²¼ ¹¨
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡ ¡§ 350Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡ ¡§ À¸»ººâ¤ÎÍ¢Æþ¾¦¼Ò¡¢¥É¥¤¥ÄMETZ CONNECT¼Ò¤ÎÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹
¼«¼Ò¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.rinsconnect.co.jp/