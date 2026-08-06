ライフさん、６０歳を過ぎてやめたこと「４つ」。暮らしが軽くなりました
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【シニアライフ】身軽になってシンプルライフ！身の丈に合った暮らし方、暮らしのヒント」と題した動画を公開しました。動画では、ライフさんが還暦を過ぎてからの体力的な変化を考慮し、最近辞めてメリットの大きかった生活習慣や考え方を紹介しています。
動画の冒頭でライフさんは、「毎朝始まる新しい一日は決して同じ事の繰り返しではありません」と語り、自身の暮らしも還暦を過ぎて随分と変わったと説明。「体力や健康を考慮して暮らし方を新たに変えていくことが必要になってきた」と、生活を見直すきっかけを語りました。
最初に挙げたのは「重い物を持つ事」。長く愛用していた素焼きのプランターを手放す決断をしました。土と花が入るとかなりの重量になり、台風の際の移動でヒヤッとした経験があったためだと明かしています。続いて「重い服を着る事」を挙げ、以前は気にならなかったものの、重さを感じるようになったアウターなどを手放すことに。長時間着続けると行動に影響が出るようになったことが理由だといいます。
また、「各部屋にゴミ箱を置く事」も辞めた習慣の一つです。夫婦二人暮らしとなってゴミの量が減ったことから、キッチンと洗面所の二箇所を残して撤去。「ゴミ箱の数が減るとゴミ出しの作業が驚くほど楽になりました」と、そのメリットを語りました。
一方で、「備蓄を減らす事」という考えは辞めたと説明しています。一度はモノを減らしたいという思いから備蓄品をかなり減らしていましたが、昨今の状況や自治体の推奨量を考慮し、周囲の足手まといにならないよう夫婦二人分の備蓄品を改めて用意し始めたとのことです。
体力やライフステージの変化に合わせて、手放すものと備えるものを見極めるライフさんの姿勢は、無理のないシンプルライフを送る上での大きなヒントになりそうです。これからの暮らし方を見直す際に、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画の冒頭でライフさんは、「毎朝始まる新しい一日は決して同じ事の繰り返しではありません」と語り、自身の暮らしも還暦を過ぎて随分と変わったと説明。「体力や健康を考慮して暮らし方を新たに変えていくことが必要になってきた」と、生活を見直すきっかけを語りました。
最初に挙げたのは「重い物を持つ事」。長く愛用していた素焼きのプランターを手放す決断をしました。土と花が入るとかなりの重量になり、台風の際の移動でヒヤッとした経験があったためだと明かしています。続いて「重い服を着る事」を挙げ、以前は気にならなかったものの、重さを感じるようになったアウターなどを手放すことに。長時間着続けると行動に影響が出るようになったことが理由だといいます。
また、「各部屋にゴミ箱を置く事」も辞めた習慣の一つです。夫婦二人暮らしとなってゴミの量が減ったことから、キッチンと洗面所の二箇所を残して撤去。「ゴミ箱の数が減るとゴミ出しの作業が驚くほど楽になりました」と、そのメリットを語りました。
一方で、「備蓄を減らす事」という考えは辞めたと説明しています。一度はモノを減らしたいという思いから備蓄品をかなり減らしていましたが、昨今の状況や自治体の推奨量を考慮し、周囲の足手まといにならないよう夫婦二人分の備蓄品を改めて用意し始めたとのことです。
体力やライフステージの変化に合わせて、手放すものと備えるものを見極めるライフさんの姿勢は、無理のないシンプルライフを送る上での大きなヒントになりそうです。これからの暮らし方を見直す際に、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
チャンネル情報
なんだか少し、疲れていませんか。 ここは、人生を軽くしていく場所です。 いつもご視聴ありがとうございます。 1960年生まれのライフです。 このチャンネルでは、 🌿 暮らしを軽くする工夫 🌿 心が少し軽くなる考え方 🌿 夫婦ふたりの穏やかな日常 をテーマに、3日に一度、18時に動画をお届けしています。 子どもたちが独立し、現在は夫とふたり暮らしです。 60代になってから、持ち物を減らしたり、家事のやり方を見直したり、無理な頑張りを手放したり。 当たり前だと思っていたことを少しずつ変えてきました。 すると、暮らしだけでなく、気持ちまで軽くなりました。 このチャンネルでは、部屋のこと、お金のこと、人との距離感のこと。 そして人生後半を心地よく過ごすための小さな工夫を、日々の暮らしを通してお話ししています。 🌷 暮らしを軽くするヒント 🌷 心が少し軽くなる考え方 🌷 夫婦ふたり暮らしの日常 🌷 人生後半を心地よく楽しむ工夫 「年を重ねても、人生はもっと軽やかにできる」 同世代の方へ。 そして、これからを心地よく生きていきたい方へ。 ここが、少し肩の力を抜ける場所になれたらうれしいです。 ──────────────── 📕 著書 『64歳、やめて捨てたら手に入った、幸せな暮らし』（扶桑社） https://www.amazon.jp/dp/4594099017 📷 Instagram（お仕事のご依頼はこちら） https://www.instagram.com/happy_senior1960 🎵 BGMについて 音楽生成AI「SUNO」による音源を一部の動画で使用しています。 https://www.suno.ai/ ──────────────── 🌸 チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@60life 3日に一度、18時。 一日の終わりに、そっと整う時間をお届けしています。 またここで、お会いできたらうれしいです
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