タレントの菊地亜美さん（35）が4日、自身のインスタグラムで、この夏からマレーシアへ移住し、日本との二拠点生活になることを報告しました。

菊地さんは、今回の移住について「数年前から仕事と子育ての両立、子どもたちとの時間、そして教育について家族で何度も話し合う中で、長女が小学校へ入学するこのタイミングで新しい環境に挑戦することにしました 今のところ短期間の予定で、具体的な期間は生活しながら決めていきたいと思っています！」と、報告しました。

続けて「楽しいことだけではなく悩んだり戸惑ったりすることもあると思いますが、一度きりの人生！ そんな経験も楽しみながら、英語を学ぶだけでなく子どもたちと一緒にさまざまな文化や価値観に触れ、あっという間の幼少期を大切に過ごしていきたいと思っています」と、マレーシアでの生活に期待を寄せています。

そして、「人生こそがバラエティー！」とつづり、今後の活動について「お仕事も引き続き頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします」とコメントしました。

菊地さんは、2018年に一般男性との結婚を発表し、2020年8月に第1子となる女児の出産を報告。2025年3月には、第2子となる女児の出産を報告していました。