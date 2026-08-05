武豊、GLAY・TERUとお祭りへ プライベートショットに反響「かっこいい」「スゴイショット」
騎手の武豊（57）が3日、自身のインスタグラムを更新。ロックバンド・GLAYのTERU（55）とのプライベートショットを公開し、法被姿に多くの反響が集まっている。
【写真】函館港まつりに参加！武豊＆GLAY・TERUのプライベートショット
投稿では、札幌競馬場での騎乗を終えた後、そのまま函館へ移動したことを報告。目的は函館港まつりで、「ワッショイはこだて（十字街・松風コース）」にTERUの誘いで参加したことを明かし、法被姿で「函館」と書かれたうちわを持ち、古川奈穂騎手を中央に3ショットを披露した。
函館港まつりのメインパレードでは「函館港おどり」や「函館いか踊り」に多くの人が参加し、街全体が一体となる熱気あふれる雰囲気に包まれたという。
武は「沿道には本当にたくさんの人が集まり、皆さんの笑顔と熱気に包まれて、函館の夏を存分に感じることができました」と振り返り、地域の盛り上がりに感謝の思いをつづった。さらに「たくさんの元気をいただいたので、また競馬でもいい騎乗をお見せできるよう頑張ります」と今後への意気込みもコメントしている。
この投稿にはファンから「札幌から瞬間移動？」「皆さんかっこいい」「競馬の後に祭りとは元気ですね〜」「疲れを知らないレジェンド」「スゴいショット」といった声が寄せられ、“レジェンド同士”の組み合わせに注目が集まっていた。
【写真】函館港まつりに参加！武豊＆GLAY・TERUのプライベートショット
投稿では、札幌競馬場での騎乗を終えた後、そのまま函館へ移動したことを報告。目的は函館港まつりで、「ワッショイはこだて（十字街・松風コース）」にTERUの誘いで参加したことを明かし、法被姿で「函館」と書かれたうちわを持ち、古川奈穂騎手を中央に3ショットを披露した。
武は「沿道には本当にたくさんの人が集まり、皆さんの笑顔と熱気に包まれて、函館の夏を存分に感じることができました」と振り返り、地域の盛り上がりに感謝の思いをつづった。さらに「たくさんの元気をいただいたので、また競馬でもいい騎乗をお見せできるよう頑張ります」と今後への意気込みもコメントしている。
この投稿にはファンから「札幌から瞬間移動？」「皆さんかっこいい」「競馬の後に祭りとは元気ですね〜」「疲れを知らないレジェンド」「スゴいショット」といった声が寄せられ、“レジェンド同士”の組み合わせに注目が集まっていた。