『TERU（GLAY）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
札幌競馬場での騎乗後に函館へ移動し、函館港まつりに参加したという
オリコンニュース
昨年ファンが山車を追いかけて歩く行為が多発し安全上の問題となったという
日刊スポーツ
自身が名付け親のテルヒコウに武豊が騎乗する記念すべきレースが開催される
スポニチアネックス
GLAYのTERUが同日にXで「みんな高台に避難してます」と投稿した
Smart FLASH
仕事で「もっとフットワーク軽く自分で動きたい」との思いがあったそう
集英社オンライン
ABEMAの生中継で「太っていくロックアーティスト」になりたくないと言及
ホテルの窓から空が見えず、ツアー最後なのに「気持ちが上がらない」と吐露
日刊ゲンダイDIGITAL
食べ物を差し入れた数日後、大谷が胃腸炎かなにかで試合を欠場したという
「窓を開けたら全く空が見えず。今日明日でツアー最後なのに」と記載
正当な理由がないのに、函館市船見町の音楽スタジオの施設内に侵入した疑い
STVニュース北海道
大谷は、尾田栄一郎氏の自宅でGLAYのTERUらとともにBBQを楽しんだそう
NEWSポストセブン
左サイドをアップし、右の前髪をたらしている若かりしころの証明写真を披露
スポーツ報知
TERUはTwitterで「GLAYっぽいな〜と思いましたw」と楽しげに報告