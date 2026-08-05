昨年4月、広島県府中町の公園で東京都の会社員男性（当時52）が殺害され、当時16〜18歳の男女3人が逮捕された事件で、犯行を主導し、強盗殺人罪に問われた同町の建設作業員で当時16歳のA被告人（17）に対する裁判員裁判の判決が先月29日、広島地裁であった。國分進裁判長は求刑通り、懲役20年を宣告した。

弁護側は「殺意はなかった」「保護処分が相当だ」と主張していたが、判決では全面的に退けられた。一方、弁護側が主張の前提としたA被告人の成育歴については、計4回の審理で詳らかにされながら、その具体的内容が判決には一切書かれていなかった。（ノンフィクションライター・片岡健）

●喧嘩が弱く、負けてばかりだった小柄な被告人

判決によると、A被告人は被害男性が当時18歳の少女C（19）＝恐喝の非行事実で少年院送致＝と援助交際をしていることに因縁をつけ、金品を脅し取ろうと考え、少女Cに被害男性を広島まで呼び出させた。

しかし現場で被害男性の抵抗に遭ったため、A被告人の依頼で同行していた当時18歳のB被告人（19）＝強盗致死罪で懲役18年の判決を受け、控訴中＝が殴る蹴るし、最後はA被告人が木の棒で頭部を数回殴打し、被害男性を殺害。現金約8万1000円が入った被害男性の財布を強取したとされた。

そんなA被告人は公判に毎回、白いシャツと黒いスラックスという姿で現れたが、かなり小柄で、髪を肩まで伸ばし、眼鏡をかけていた。職場の先輩だったB被告人によると、「Aは喧嘩が弱く、負けてばかりだった」という。

そんな少年がなぜ、主導者として強盗殺人事件を起こしたのか。それを解き明かすため、審理で詳らかにされたのがA被告人の成育歴だった。

●養父から受けた虐待のために「誤った正義感」を持つように

A被告人の母親は、A被告人の出産時は独身だったが、A被告人が2歳の時、勤務先のキャバクラの同僚だった男性と結婚。男性はA被告人と養子縁組して養父になった。

母親は結婚前の養父のことをこう語っている。

「他の男性と違い、会う時に『子供と一緒に』と当然のように言ってくれたのが良かったです」

だが結婚後、養父は働かなくなった。母親は生活費を稼ぐため、昼間はショッピングモール、夜はキャバクラで働くダブルワーク状態に。過労で緊急入院したこともあったが、この時も養父は自身の親からもらった金をすべて自分の小遣いにし、入院費用にあててくれなかった。

A被告人が小1の頃、母親は養父と離婚したが、当時をこう回顧した。

「なかなか離婚に同意してくれず、離婚後も家から出て行ってもらうまでに2、3年かかりました」

一方、A被告人は小学生になった頃からお菓子、漫画、カードゲームなど欲しいものは何でも万引きするように。母親はその都度、一緒に被害店に行って謝り、被害を弁済したうえ、A被告人が「もうやらない」と約束するまで延々と説教した。しかし、A被告人は万引きをやめなかった。

そんなA被告人に対し、やがて養父が暴力をふるうようになった。母親はこう証言している。

「養父は『言ってわからない奴には身体で覚えさせるしかない』と言い、Aを殴る蹴るするようになりました。Aが泣くと、『うるさい。黙れ』と言い、Aの頭や身体をガムテープでぐるぐる巻きにしていました」

「養父は川の中でAの片手を持ち、Aの身体を持ち上げたり、川に沈めたりしたこともありました。Aは履物が川に流され、足を岩か何かにぶつけて血を流していました」

事件後にA被告人と面会した精神科医によると、A被告人はこの被虐待経験から「誤った正義感」を持つようになったという。

「A被告人は養父に暴力を受けても、『自分が悪いことをしたのだから当たり前だ』と考えていました。この経験もあり、『相手が口で言ってもわからなければ、殴ってもいい』『悪いことをしている相手には、骨が1本、2本折れるくらいの危害は加えてもいい』と思うようになったそうです」

●高校中退の原因も「誤った正義感」から起こした暴力沙汰

A被告人は幼少期から、追い詰められた場面や答えが見つからない場面でパニックになりやすかった。嫌なことがあると自分の頭を殴ったり、腕を噛んだり、癇癪を起こしたりもした。小2の時、母親が小学校の先生に勧められて医療機関で検査を受けさせると、ADHD（注意欠如多動症）と診断されたという。

一方、精神科医によると、A被告人が小学生の頃に万引きを繰り返したのは、欲望のままに反社会的行動を繰り返す素行障害の症状と診断できるという。

A被告人は小5になると、「万引きをしたら怒られるので、欲しい物は母や祖父の金で買えばよい」と思いつき、母親や祖父の財布から金を取るようになった。中学校では勉強についていけず、中2から特別支援学級に。中3になると、些細なことで注意してくる担任教師をうっとうしく思い、学校を休んだり、地元の先輩と夜遊びしたりするようになった。

そんな中学時代、A被告人は「誤った正義感」に基づく行動もするようになった。女子生徒をからかっている男子生徒に注意し、至近距離で鉛筆を突きつけ、「殺すぞ」と発言。母親に注意されても、「あいつが悪いんだから、痛い目に遭っても仕方が無い」と言っていたという。

中学卒業後は通信制の高校に進学したが、ほどなく自主退学。その原因である暴力沙汰も「誤った正義感」から起こしたものだった。家裁調査官は次のように報告している。

「同級生の女子から『元カレにレイプされた』と相談され、A被告人は頼られて嬉しく、『何とかしてあげたい』と思ったそうです。そこで先輩について来てもらい、相手の男性と話をつけようとしたが、その男性が『知らん』と嘘をつくなどしたため、『しばかないとダメだ』と殴る蹴るしたのです」

主導者として強盗殺人事件を起こしたのは、それから1年も経たない時期だった。

●「パパ活をするような人はしばかれてもしょうがない」

A被告人は事件の半年前、松山市で暮らす少女CとSNSで知り合い、遠距離恋愛するように。事件の前月、少女Cがパパ活をしていると知ったという（A被告人や少女Cは援助交際のことをパパ活と表現していた）。

「Cさんとパパ活相手の男性たちの両方に怒りを覚えました。パパ活相手の男性全員をしばこうと思い、Cさんに全員を広島に呼ぶように言いました」

A被告人によると、「お金を取れたらラッキー」という思いもあったが、少女Cと相手の男性たちにパパ活をやめさせることが犯行の最大の目的だったという。

「痛い目に遭わせ、お金を取れば、相手の男性たちはパパ活をやめると思いました。Cさんも相手の男性たちがそのような目に遭えば、罪悪感を覚えてパパ活をやめると思いました」

A被告人はなぜ、少女Cと相手の男性たちにパパ活をやめさせることにこだわったのか。以前交際していた女性がパパ活をしていて、妊娠したことがあるからだという。

「お金目的でそんなことをする彼女にも腹が立ちましたし、パパ活相手の男性たちの無責任さにも腹が立ちました。『パパ活のような悪いことをしている人であれば、しばかれてもしょうがない』と思いました」

この「誤った正義感」により生命まで奪われたのが、少女Cの呼び出しに応じ、広島に訪れた被害男性だった。

精神科医によると、A被告人は素行障害やADHDのほか、自閉症スペクトラム症や、養父の虐待が背景にあるとみられる複雑性PTSDの病態も認められた。一直線に突き進んだ犯行はこれらの特性の影響もあるという。

●被害者遺族の調書を読み、被害男性への考えに変化

A被告人によると、事件後、被害男性への考えに変化があったという。最大のきっかけは、勾留先の拘置所で被害者遺族の調書を読んだことだったそうだ。

「調書に書かれた被害者の方の実際の人物像が、僕が思っていた人物像と違いすぎ、とても驚きました。僕は被害者の方について、未成年とパパ活をして、その責任を取らない人なのだと思っていましたが、お父さんや妹さんに優しく、親切な方だったのだと思うようになりました」

先月22日の第4回公判。A被告人は最終陳述でこう述べた。

「僕が被害者の方とご遺族の方に言えることは、『本当にすみませんでした』ということだけです。本当にすみませんでした」

被告人質問では、「（凶器の）木の棒は現場で見つけた。木の棒で頭を叩くだけで重傷になると思わなかった」と殺意を否定していたが、この時は殺意の有無に関する主張はしなかった。

弁護人はそんなA被告人について、「真摯な謝罪、反省の態度を示している」と指摘。母親がA被告人について、監督指導の意思があることなども根拠に挙げ、「刑事処分ではなく、少年院送致などの保護処分が相当だ」と主張した。

結果、國分裁判長は判決で、「相応の重さがある鈍器（木の棒）で後頭部を繰り返し殴打している」と指摘し、A被告人に殺意があったと認定。「保護処分にすることを許される特段の事情があるとは言えない」と刑事処分を選択した。

そのうえで、「無期懲役刑に相当する事案だが、被告人は犯行時16歳だった」として、少年法51条2項が定めた有期刑の上限の懲役20年を宣告したのだ。