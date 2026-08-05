上谷沙弥、“時給1000円”でアイドル活動「オーディション100連敗とかして…」
女子プロレス団体・スターダムのH.A.T.E.所属・上谷沙弥が4日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後8：00〜後9：00）に出演。バイトでアイドルをしていたことを明かした。
【写真あり】別人みたい！上谷沙弥、超レアな“素顔”グラビア
「やってよかったバイト報告会」と題し、相田翔子、梅沢富美男、奥田修二（ガクテンソク）、上谷沙弥、木村柾哉（INI）、こがけん、しなこ、鶴崎修功、ハシヤスメ・アツコ、羽鳥慎一、平野ノラ、横澤夏子がゲストとして登場した。
「今日はさんま御殿に史上最大の悪夢を見せてやるよ！」と悪役レスラーらしくビシッとあいさつを決めるも、明石家さんまから「大変ですね」と想定外の返しに大慌て。思わずかわいらしい仕草と丁寧な敬語で弁明するなど、番組中、かわいらしい素顔を垣間見せていた上谷。
「キャラは魂から出るもんやから」「常に悪役でいたほうがいい」とダメ出ししつつも「こういうところではかわいく映りたいしな」とさんまが言うと、上谷はうなずきながら「そうなんです。もともとアイドルを目指してたんですよ」と明かし、スタジオを驚かせた。
「以前“バイトAKB”っていうグループがあったんですけど…。AKB（48）さんになりたかったので、それに応募してバイトで採用されて、時給1000円で一時期アイドル活動はできていたんですけど、その後、なかなか恵まれず…。オーディション100連敗とかして、いまこの姿になっています」と悪役レスラーになるまでの経緯を語っていた。
【写真あり】別人みたい！上谷沙弥、超レアな“素顔”グラビア
「やってよかったバイト報告会」と題し、相田翔子、梅沢富美男、奥田修二（ガクテンソク）、上谷沙弥、木村柾哉（INI）、こがけん、しなこ、鶴崎修功、ハシヤスメ・アツコ、羽鳥慎一、平野ノラ、横澤夏子がゲストとして登場した。
「キャラは魂から出るもんやから」「常に悪役でいたほうがいい」とダメ出ししつつも「こういうところではかわいく映りたいしな」とさんまが言うと、上谷はうなずきながら「そうなんです。もともとアイドルを目指してたんですよ」と明かし、スタジオを驚かせた。
「以前“バイトAKB”っていうグループがあったんですけど…。AKB（48）さんになりたかったので、それに応募してバイトで採用されて、時給1000円で一時期アイドル活動はできていたんですけど、その後、なかなか恵まれず…。オーディション100連敗とかして、いまこの姿になっています」と悪役レスラーになるまでの経緯を語っていた。