レストランで「前のお客さん」の水を出され飲んでしまった女性　店員に「もう二度と来ない」と言い放つ→「今はその店はありません（笑）」

世の中には新しくオープンした店でも思わず耳を疑うようなヤバい店が存在するようだ。投稿を寄せた岩手県の女性（70代〜／専業主婦）が「だいぶ前の話」としながら、娘と一緒にレストランへランチに行った際の出来事を振り返った。

その店は当時新しくできたばかりだった。店内は4〜5テーブルが埋まり、各々食事が終わりかけの状態だった。2人はそれぞれ料理を注文して待っていたが、30分以上経っても運ばれてこなかったという。（文：金森マリ乃）

出てきたポークステーキは「硬くて全く美味しくないと言うより不味い」

ようやく運ばれてきたスープを見て、女性は絶句した。

「あれ？誰かの飲み残しというくらい量が少なくて温かいはずのスープは冷めている」

さらにメイン料理もオーダーミスで違うものが届いた。

「作り替えてもらった時は数分できたのですが ポークステーキが硬くてナイフの音がカタカタなるくらいで、食べても硬くて全く美味しくないと言うより不味い」

結局、2人はお腹がいっぱいにならず、別の店のバイキングに行き直したという。

ちょうど節分の時期だったため、レジ横には「お持ち帰りOK」として殻付き落花生が置かれていたが、あまりの腹立ちに女性は店員へ直接こう伝えた。

「こんなサービスより 基本的な事が何も出来てないですね」

続けて「もう2度と来ないです」と言い放ったという。

水を飲んでしまったことは「後の祭りですね」

なお、そのお店では、隣に座っていた若い女性客から「私たち（※投稿者たち）がいた席に置かれていたお水は前のお客さんのものでしたよ」と教えられたという。知らずに飲んでしまっていた女性は「後の祭りですね」と、どうすることもできなかった。

女性の店員への言葉はかなりきつめだが、前の客の水をそのまま出すようでは、言われるのも仕方ないだろう。なお女性は、「今はその店はありません（笑）」と明かしている。

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