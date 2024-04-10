大リーグは3日（日本時間4日）にトレード期限を迎え、23年WBCで侍ジャパンの優勝に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（28）がダイヤモンドバックスに電撃移籍した。ドジャースと同じナ・リーグ西地区。大谷らとの再会を心待ちする心境を本紙に独白した。最終日だけで42件が成立した一方、移籍の可能性を取り沙汰されていたロッキーズの菅野智之投手（36）は残留した。

ヌートバーは敵地ヤンキース戦で一度は「5番・左翼」の先発が発表されていた。トレード期限まで残り25分になった午後5時35分にオリバー・マーモル監督の元に連絡が入り、左翼付近で話し合い。同僚らと別れの抱擁を交わした。18年ドラフト指名からマイナーを経て21年にメジャーデビュー。電撃移籍に球団SNSの動画で「とても感傷的な気持ち」と涙ぐんだ後、スポニチ本紙に心境を独白した。

「ワクワクしているけど、やはり寂しくもある。このチームはこれまで知っている唯一の場所だったから。オリー（マーモル監督）とは互いに“つらいな”と話した。でも、新しい球団に行けることには興奮している。親友の一人であるノーラン（アレナド）とまた一緒にプレーできる。彼には多くのことを学んできたし、これからも学べると思う」

大谷、山本らが所属するドジャースと同地区。7日（日本時間8日）からは今季最後のドジャースとの3連戦が控える。

「ヨシ（山本）からは“おめでとう”とメッセージが届いた。（大谷）翔平はケガの状態がどうなっているのか詳しくは知らないが、彼自身が一番いいと思う判断が一番だ。彼らにまた会えるのは楽しみ。でも、対戦は楽しみじゃない。だって、彼らは本当に凄い選手だからね。目標はプレーオフに進み、できる限りのところまで勝ち進むことだ。トレードされ、これまで以上にモチベーションが高まっている」

試合開始から約10分後、ヌートバーは荷物を車に積み込み、ヤンキースタジアムを後にした。（杉浦大介通信員）