料理家・長谷川あかりさん提案　気軽に作れて飽きない「スパイスで楽しむ、夏の簡単すっきりおうちごはん」
人気料理家の長谷川あかりさんが、都内で開催されたハウス食品のイベントに登壇。夏の定番・そうめんをテーマにしたオリジナルレシピ「スパイスで楽しむ、夏の簡単すっきりおうちごはん」を提案した。



「私もそうめんはよく食べるので、飽きてしまう気持ちはすごく分かります。のどごしを楽しめるのが魅力ですが、一方で、どこか香りが欲しくなる食べ物でもあります。薬味を刻んだり、スパイスをひと振りしたりするだけで、味わいはぐっと広がります」

と、スパイスを取り入れた新たな楽しみ方があるという。



ひとつ目は、ハウス食品「特選本香り生しょうが」「特選本香り生にんにく」を使ったオリジナルレシピ「クミントマトのにゅうめん」。「クミンの香りとトマトジュースを出汁のように生かし、シンプルながら香りを食べるような深い味わいがあるメニューです」と、確かにすっきりさっぱりと食べられそう。



鍋にオリーブオイルとクミンを入れ温め、しょうが、ツナ缶を入れ炒める。その後水とトマトジュースを入れて煮立たせ、そうめんを煮るだけ。包丁を使う必要もないのは、こんな工夫があるという。

「夏は、なるべく手軽に作れることが大切です。私はそうめんをフライパンで、少ないお湯を使ってさっと茹でることが多いのですが、そうした小さな工夫を取り入れるだけでも、ぐっとラクになります」




さらにサイトでは、「花椒と明太子の和え麺」のレシピも公開。花椒×明太子の風味と酢でさっぱり食べられる、夏バテ中にもぴったりなレシピだ。