ベントレー乗り捨て猛ダッシュで逃走…フォロワー55万人“自称インフルエンサー”を再逮捕　SNSで演じた“偽りのラグジュアリー生活”

高級外車を運転し、7台の車に衝突するなどした疑いで逮捕された男。フォロワー50万人を超える“自称インフルエンサー”の偽りの豪華生活が明らかになった。

白煙を上げるベントレーから猛ダッシュで逃走

イギリスの高級車「ベントレー」を運転しながら、カメラに向かってポーズを取る男。

宋竜巳容疑者のインスタグラムより：

きょうは鴨川の海を見て泊まる。

過失運転致傷などの疑いで再逮捕された宋竜巳容疑者（49）だ。事故当時、宋容疑者が乗っていた車は、“黒いベントレー”だった。

宋容疑者は2026年3月、東京・八王子市の国道で信号待ちの車に突っ込み、合わせて7台の車と衝突。男女6人にけがをさせた疑いなどが持たれている。

事故直後の映像を見ると、白煙を上げて走ってきたベントレーが道路脇にある縁石にぶつかると、車内から宋容疑者が飛び出してきた。そのまま猛ダッシュで逃走し、壊れたベントレーは、ゆっくり動き続けていた。

車を乗り捨てて逃走した宋容疑者は、空き家でシートを被って隠れていたところを警察犬が匂いで発見し、邸宅侵入の疑いで現行犯逮捕されていた。

現場に残されたベントレーは、前方部分が激しく破損し、無残な姿となっていた。

「プチ大人買い」偽りのラグジュアリー生活

逮捕された宋容疑者は、SNSで約55万人のフォロワーを持つ、“自称インフルエンサー”だった。

宋竜巳容疑者のインスタグラムより：

きょうは鴨川の海を見て泊まる。

白ワインを氷の入ったグラスに注ぎ、豪快に大ジョッキでビールを飲むなど、宋容疑者は派手な生活ぶりをSNSに投稿していた。

「プチ大人買い」と題した動画では、宋容疑者が販売店を訪れ、3000万円以上する高級車を衝動買いしたかのような投稿がされていた。

しかし警視庁によると、この時車を購入しておらず、見積もりを依頼しただけ。

宋容疑者はSNSでぜいたくな暮らしを装っていたという。

明らかになった、偽りのラグジュアリー生活。

警視庁の調べに宋容疑者は、「アクセルを踏み、7、8台くらいに衝突する事故を起こしてしまいました」と容疑を認めた上で、「ベントレーは外車で車幅が日本車より大きいので、停車した車にぶつからずに行くのは難しい」と供述しているということだ。

（「イット！」8月4日放送より）