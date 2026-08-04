伊集院光「実は整体全般を信用していない」安藤なつの紹介で訪れた関節整体で驚きの変化を実感
YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【ヘルニアの原因は腰だけじゃない】足首が腰痛に関係していた!?立った瞬間の感覚に伊集院光も驚き」と題した動画を公開した。ゲストとして登場した伊集院光氏が、長年抱える深刻な腰痛の意外な原因を知り、驚きの変化を体感する様子が収められている。
動画冒頭、伊集院氏は「整体全般を信用していない」と本音を漏らしつつも、同じ事務所の後輩である安藤なつが出演したことがっかけに出演が決定。「にっちもさっちも行かないくらい体のあちこちが痛くなってきた」と語り、右の五十肩から始まり、左肩、そして腰に痛みがある現状を明かした。腰の負担を減らすために約20kgのダイエットをしたものの症状は改善せず、歩く際に右足を前に出すことすら恐怖を感じる状態だという。
関節ケアの第一人者である角田紀臣氏は、筋力ではなく「脳の制御」を見るためのチェックを実施。左足を前に出した時は安定しているものの、右足を前に出すと激しくグラつく状態を確認し、「脳が関節を使うことを嫌がっている」と指摘した。角田氏によれば、足首の関節（距骨）がズレていることで地面からの衝撃を吸収できず、それが腰に継続的な負荷を与えてヘルニアの一因になっているという。さらに、伊集院氏が落語家時代に長年続けていた正座の癖も、足首のズレに影響している可能性が示唆された。
足首のズレと詰まりを解消する施術が行われると、伊集院氏の体に劇的な変化が訪れる。施術前は右足を出した途端に崩れていた姿勢が、施術後はピタリと安定。自ら立ち上がった伊集院氏は「ベタ足感がある」「安定して地面に全部足が着いている感がすごくある」と驚嘆の声を上げた。
最初は半信半疑だった伊集院氏が、わずかな足首の調整で長年の不調の糸口を掴み、目を丸くして喜ぶ姿が印象的だ。身体の痛みを根本から見直すことの重要性と、関節ケアの奥深さが伝わる動画となっている。
動画冒頭、伊集院氏は「整体全般を信用していない」と本音を漏らしつつも、同じ事務所の後輩である安藤なつが出演したことがっかけに出演が決定。「にっちもさっちも行かないくらい体のあちこちが痛くなってきた」と語り、右の五十肩から始まり、左肩、そして腰に痛みがある現状を明かした。腰の負担を減らすために約20kgのダイエットをしたものの症状は改善せず、歩く際に右足を前に出すことすら恐怖を感じる状態だという。
関節ケアの第一人者である角田紀臣氏は、筋力ではなく「脳の制御」を見るためのチェックを実施。左足を前に出した時は安定しているものの、右足を前に出すと激しくグラつく状態を確認し、「脳が関節を使うことを嫌がっている」と指摘した。角田氏によれば、足首の関節（距骨）がズレていることで地面からの衝撃を吸収できず、それが腰に継続的な負荷を与えてヘルニアの一因になっているという。さらに、伊集院氏が落語家時代に長年続けていた正座の癖も、足首のズレに影響している可能性が示唆された。
足首のズレと詰まりを解消する施術が行われると、伊集院氏の体に劇的な変化が訪れる。施術前は右足を出した途端に崩れていた姿勢が、施術後はピタリと安定。自ら立ち上がった伊集院氏は「ベタ足感がある」「安定して地面に全部足が着いている感がすごくある」と驚嘆の声を上げた。
最初は半信半疑だった伊集院氏が、わずかな足首の調整で長年の不調の糸口を掴み、目を丸くして喜ぶ姿が印象的だ。身体の痛みを根本から見直すことの重要性と、関節ケアの奥深さが伝わる動画となっている。
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