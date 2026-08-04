不二家「焼菓子」全ラインナップ一新 「ミルキー」「カントリーマアム」「ノースキャロライナ」モチーフのタルトなどずらり【一覧】
不二家は、「不二家洋菓子店」などで販売する焼菓子の全ラインアップを、8月1日から順次刷新する。
【画像多数】不二家「ミルキー」「カントリーマアム」モチーフのタルトなど多数
不二家は1910年の創業以来、「お菓子で世の中を幸せにしたい」という創業者の想いを受け継ぎ、時代とともに愛されるお菓子を届けてきた。今回、焼菓子カテゴリーのコンセプトを見つめ直し、“不二家らしさ”を詰め込んだ新焼菓子シリーズが誕生した。
「ミルキー」「カントリーマアム」「ノースキャロライナ」など、不二家を代表する味をモチーフにしたタルトシリーズをはじめ、素材にこだわったクッキーシリーズを発売。さらに秋にかけては、ふんわり食感が特長のマドレーヌやアソートギフトも加え、焼菓子のラインアップを順次展開する。
■タルトシリーズ（全5種）
2026年8月1日（土）発売
▼「ミルキータルト」税込189円
タルト生地に、ミルキー風味のペーストとミルキーと同じ北海道産れん乳を使用したフィリングを重ねて焼き上げた。やさしいミルキーな味わいを楽しめる。
▼「カントリーマアムタルト」税込189円
タルト生地に、砕いたカントリーマアム風クッキーを練り込んだフィリングを重ね、チョコチップをトッピングして焼き上げた。バニラのやさしい香りが広がる、カントリーマアムをイメージした味わい。
▼「ノースキャロライナタルト」税込198円
渦巻き模様のソフトキャンディ「ノースキャロライナ」をイメージしたタルト。タルト生地に、バニラペーストとキャラメルフィリングを重ねて焼き上げた。バニラとキャラメルの風味が広がる味わい。
▼「不二家 モカケーキタルト」税込189円
タルト生地に、バニラペーストとコーヒーフィリングを重ねて焼き上げた。バニラのやさしい香りとコーヒーのほろ苦さが調和した、大人の味わい。
▼「不二家 アーモンドタルト」税込198円
ソフトな食感になってリニューアル。 タルト生地に、アーモンドフィリングを重ね、スライスアーモンドをのせて焼き上げた。香ばしいアーモンドの風味を楽しめ
■ペコちゃんのクッキーシリーズ（全5種）
2026年8月1日（土）発売
▼「ペコちゃんのミルキークッキー」税込160円
北海道産れん乳を生地に練り込み焼き上げた、ミルキーでやさしい味わいのクッキー。※製品中カカオ分0.7%
▼「ペコちゃんのあまおう苺クッキー」税込160円
あまおう苺ジャムを生地に練り込み焼き上げた、苺の甘みと酸味のバランスが良いクッキー。※製品中カカオ分0.7%
▼「ペコちゃんのアールグレイクッキー」税込160円
アールグレイペーストを生地に練り込み焼き上げた、上品で華やかな柑橘の香りを楽しめるクッキー。※製品中カカオ分0.7%
▼「ペコちゃんの宇治抹茶クッキー」税込160円
京都府産宇治抹茶を生地に練り込み焼き上げた、抹茶の上品な味わいを楽しめるクッキー。※製品中カカオ分0.5%
▼「ペコちゃんのチョコナッツクッキー」税込160円
自社製ハイカカオチョコレートを生地に練り込み焼き上げた、カカオの風味豊かなクッキー。中に入ったアーモンドが食感のアクセント。※ホワイトチョコチャンクは入っていない。
▼オリジナルBOX
8月1日（土）よりペコちゃんのクッキーシリーズを5個購入でオリジナルBOXに。※数量限定
■毎日のおやつ＆贈りものにもぴったりな焼菓子も
▼「あずまると」税込198円 2026年8月1日（土）発売
じゃがいもフレークを練り込んだタルト生地に、茨城県産紅あずまペーストを使用したフィリングを重ねて焼き上げまた。紅あずまのやさしい甘さが広がる、しっとりとした食感が楽しめるタルト。
▼「ひだまりペコちゃん」税込176円 2026年8月7日（金）発売
たっぷりの卵を使用した、はちみつが香る生地をふんわりと焼き上げたマドレーヌ。「ひだまりペコちゃん」という名前には、子どもにも親しみやすい、やさしく温かみのあるお菓子を届けたいという想いを込めた。ひと口ごとにやさしい甘さが広がる、ひだまりのような温もりを感じる味わい。
▼「パレッティエギフト16枚入（北海道産ミルク）」税込1080円 2026年8月7日（金）発売
かわいらしい見た目と、厳選した国産素材の味わいが楽しめる、不二家のタルト風ソフトクッキーブランド「パレッティエ」の「北海道産ミルク」を16枚詰め合わせ。包装紙で包まれ、ちょっとした手土産におすすめ。
※画像はすべてイメージ。
※店舗により取り扱いのない場合や売り切れの場合あり。
※不二家洋菓子店で販売する商品は一部の不二家レストランでも販売。
※イートインスペースでの飲食には標準税率（10%）が適用され、掲載の税込価格とは異なる。
【画像多数】不二家「ミルキー」「カントリーマアム」モチーフのタルトなど多数
不二家は1910年の創業以来、「お菓子で世の中を幸せにしたい」という創業者の想いを受け継ぎ、時代とともに愛されるお菓子を届けてきた。今回、焼菓子カテゴリーのコンセプトを見つめ直し、“不二家らしさ”を詰め込んだ新焼菓子シリーズが誕生した。
「ミルキー」「カントリーマアム」「ノースキャロライナ」など、不二家を代表する味をモチーフにしたタルトシリーズをはじめ、素材にこだわったクッキーシリーズを発売。さらに秋にかけては、ふんわり食感が特長のマドレーヌやアソートギフトも加え、焼菓子のラインアップを順次展開する。
2026年8月1日（土）発売
▼「ミルキータルト」税込189円
タルト生地に、ミルキー風味のペーストとミルキーと同じ北海道産れん乳を使用したフィリングを重ねて焼き上げた。やさしいミルキーな味わいを楽しめる。
▼「カントリーマアムタルト」税込189円
タルト生地に、砕いたカントリーマアム風クッキーを練り込んだフィリングを重ね、チョコチップをトッピングして焼き上げた。バニラのやさしい香りが広がる、カントリーマアムをイメージした味わい。
▼「ノースキャロライナタルト」税込198円
渦巻き模様のソフトキャンディ「ノースキャロライナ」をイメージしたタルト。タルト生地に、バニラペーストとキャラメルフィリングを重ねて焼き上げた。バニラとキャラメルの風味が広がる味わい。
▼「不二家 モカケーキタルト」税込189円
タルト生地に、バニラペーストとコーヒーフィリングを重ねて焼き上げた。バニラのやさしい香りとコーヒーのほろ苦さが調和した、大人の味わい。
▼「不二家 アーモンドタルト」税込198円
ソフトな食感になってリニューアル。 タルト生地に、アーモンドフィリングを重ね、スライスアーモンドをのせて焼き上げた。香ばしいアーモンドの風味を楽しめ
■ペコちゃんのクッキーシリーズ（全5種）
2026年8月1日（土）発売
▼「ペコちゃんのミルキークッキー」税込160円
北海道産れん乳を生地に練り込み焼き上げた、ミルキーでやさしい味わいのクッキー。※製品中カカオ分0.7%
▼「ペコちゃんのあまおう苺クッキー」税込160円
あまおう苺ジャムを生地に練り込み焼き上げた、苺の甘みと酸味のバランスが良いクッキー。※製品中カカオ分0.7%
▼「ペコちゃんのアールグレイクッキー」税込160円
アールグレイペーストを生地に練り込み焼き上げた、上品で華やかな柑橘の香りを楽しめるクッキー。※製品中カカオ分0.7%
▼「ペコちゃんの宇治抹茶クッキー」税込160円
京都府産宇治抹茶を生地に練り込み焼き上げた、抹茶の上品な味わいを楽しめるクッキー。※製品中カカオ分0.5%
▼「ペコちゃんのチョコナッツクッキー」税込160円
自社製ハイカカオチョコレートを生地に練り込み焼き上げた、カカオの風味豊かなクッキー。中に入ったアーモンドが食感のアクセント。※ホワイトチョコチャンクは入っていない。
▼オリジナルBOX
8月1日（土）よりペコちゃんのクッキーシリーズを5個購入でオリジナルBOXに。※数量限定
■毎日のおやつ＆贈りものにもぴったりな焼菓子も
▼「あずまると」税込198円 2026年8月1日（土）発売
じゃがいもフレークを練り込んだタルト生地に、茨城県産紅あずまペーストを使用したフィリングを重ねて焼き上げまた。紅あずまのやさしい甘さが広がる、しっとりとした食感が楽しめるタルト。
▼「ひだまりペコちゃん」税込176円 2026年8月7日（金）発売
たっぷりの卵を使用した、はちみつが香る生地をふんわりと焼き上げたマドレーヌ。「ひだまりペコちゃん」という名前には、子どもにも親しみやすい、やさしく温かみのあるお菓子を届けたいという想いを込めた。ひと口ごとにやさしい甘さが広がる、ひだまりのような温もりを感じる味わい。
▼「パレッティエギフト16枚入（北海道産ミルク）」税込1080円 2026年8月7日（金）発売
かわいらしい見た目と、厳選した国産素材の味わいが楽しめる、不二家のタルト風ソフトクッキーブランド「パレッティエ」の「北海道産ミルク」を16枚詰め合わせ。包装紙で包まれ、ちょっとした手土産におすすめ。
※画像はすべてイメージ。
※店舗により取り扱いのない場合や売り切れの場合あり。
※不二家洋菓子店で販売する商品は一部の不二家レストランでも販売。
※イートインスペースでの飲食には標準税率（10%）が適用され、掲載の税込価格とは異なる。