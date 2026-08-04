元日本代表・松田直樹さん、きょう命日 急逝から15年、Jリーグ各チームが「#命つなぐアクション」を啓蒙
サッカー日本代表をはじめ、横浜・F・マリノス、松本山雅FCで活躍した松田直樹さんが2011年8月4日に34歳の若さで亡くなり、15年が経つ。命日となるきょう4日、Jリーグ各チームがSNSで、スポーツ中の心臓突然死をなくすべく「#命つなぐアクション」を啓蒙した。
【動画】Jリーグ各チームも追悼…「#命つなぐアクション」の啓蒙も
松田さんは、1996年のアトランタ五輪や2002年の日韓ワールドカップなどで日本代表で活躍したディフェンダー。11年8月2日、松本山雅FCでの練習中に急性の心筋梗塞となり、4日に34歳の若さで亡くなった。
この突然の悲報を契機に、日本サッカー協会、Jリーグの各チームはスタジアムにAEDの常備化を推進。横浜・F・マリノスなどは「#命つなぐアクション」をキーワードに、スポーツ中の心臓突然死に対する啓蒙活動を進めている。
きょう4日にも、清水エスパルス、サンフレッチェ広島などJリーグ所属の各チームが「#命つなぐアクション」について投稿。啓蒙のための動画とともに、「本日8/4は #松田直樹 さんが逝去された日です。 救える命を、ひとつでも増やすために。救える術を、ひとりでも多くの人に」「安全で快適なスタジアムをつくるために、緊急時の対応を確認しましょう」と呼びかけ、「#命つなぐアクション」「#スポーツ中の心臓突然死をなくそう」「#Ｊリーグ」「#シャレン」とハッシュタグを添えた。
「#命つなぐアクション」について、Xでは「あれから15年。。松田直樹さんのことは忘れません。。仕事柄AEDの使い方は理解している。応急手当普及員の資格もある。色々な人に教えていきたい。救える命を、ひとつでも増やすために。救える術を、ひとりでも多くの人に」「マツの命日ですね 家族や友達の命を救う役割は急にやってきます 職場や学校のどこにAEDが設置されているかをもう一度確認してみませんか」「とっても大切な、定期」などの投稿が寄せられている。
【動画】Jリーグ各チームも追悼…「#命つなぐアクション」の啓蒙も
松田さんは、1996年のアトランタ五輪や2002年の日韓ワールドカップなどで日本代表で活躍したディフェンダー。11年8月2日、松本山雅FCでの練習中に急性の心筋梗塞となり、4日に34歳の若さで亡くなった。
きょう4日にも、清水エスパルス、サンフレッチェ広島などJリーグ所属の各チームが「#命つなぐアクション」について投稿。啓蒙のための動画とともに、「本日8/4は #松田直樹 さんが逝去された日です。 救える命を、ひとつでも増やすために。救える術を、ひとりでも多くの人に」「安全で快適なスタジアムをつくるために、緊急時の対応を確認しましょう」と呼びかけ、「#命つなぐアクション」「#スポーツ中の心臓突然死をなくそう」「#Ｊリーグ」「#シャレン」とハッシュタグを添えた。
「#命つなぐアクション」について、Xでは「あれから15年。。松田直樹さんのことは忘れません。。仕事柄AEDの使い方は理解している。応急手当普及員の資格もある。色々な人に教えていきたい。救える命を、ひとつでも増やすために。救える術を、ひとりでも多くの人に」「マツの命日ですね 家族や友達の命を救う役割は急にやってきます 職場や学校のどこにAEDが設置されているかをもう一度確認してみませんか」「とっても大切な、定期」などの投稿が寄せられている。