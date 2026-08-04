エンゼルスついに“解体” 大谷翔平在籍時も避けた大転換 エース右腕ソリアーノら主力続々放出
大リーグは3日（日本時間4日午前7時）に今季のトレード期限を迎え、11年連続でポストシーズン（PS）進出を逃しているエンゼルスが遂に“チーム解体”に舵を切った。
まず、エ軍はエース右腕ソリアーノをブルージェイズに放出し、若手有望株の遊撃手ニマラら3選手を獲得した。さらに、救援右腕ゼファジャンをカブスに放出し、22歳の捕手兼DHバレステロスとマーク・マグワイアの息子でもある22歳の先発右腕メーソンを獲得した。
また、今季16本塁打の外野手アデルはガーディアンズに移り、23歳捕手コザートがエ軍に移籍。今季41登板のベテラン左腕スーターもブレーブスへの移籍が決まり、ブレーブスから23歳遊撃手アルバレスを獲得する。
長らく低迷するエ軍はアート・モレノ・オーナーが“チーム解体”に否定的な立場で、大谷（現ドジャース）が在籍した18〜23年も“売り手”に回らず、レギュラーシーズンを最後まで諦めない姿勢を示す一方、他球団の若手有望株獲得などチーム再建のチャンスを逃し続けてきた。
しかし、今季は6月にペリー・ミナシアンGMを解任し、ジョン・モゼリアク氏が新たに同職に就任。8月4日試合前時点で、43勝69敗でア・リーグ西地区最下位に沈んでおり、7月29日には正捕手オハピー、右腕シルセスが同地区のレンジャーズへ移籍することが決まるなど、大きな転換期となりそうだ。