女優の土屋太鳳（31）が「土屋太鳳 日めくりカレンダー」を12月15日に発売する。撮影はプライベートでも親交の深い女優の杉咲花（28）が行った。杉咲がカレンダー撮影を担当するのは初めて。

土屋本人たってのオファーでコラボが実現。10代の頃から信頼関係を築いてきた二人だからこそ引き出せる土屋の自然体な姿が写し出されている。3日から特典付き予約受け付けが開始。

2人のコメントは以下の通り。

▼土屋太鳳「大切な毎日の大切な時間を、大切な方々と一緒に大切に歩みたい。長い間、笑ったり話したり、時にはふざけたり泣いたりしながら過ごしてきた友だちのように。そう考えた時、心に浮かんだのが花の笑顔でした。その撮影は本当にしあわせで、時間ってこんなに緩やかに、こんなにあたたかく流れるものなんだと驚きました。あの喜びが詰まったカレンダーを、日々の友にしていただけたらうれしいです」

▼杉咲花「大好きなたおっちのことで頭のなかを埋め尽くした、私なりのときめきがお届けできたらいいなと思います。日々の営みのなかで、活力に満ちたまぶしい太鳳さんの存在を感じられたら、きっと胸がぽかぽかになるはずです。たくさんの方が癒やされるカレンダーになりますように」