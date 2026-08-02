カウンセラーが解説する「精神的に疲れない人」の共通点。人間関係の消耗をなくす7つの特徴
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【結局これが一番ラク】一緒にいて「精神的にまったく疲れない人」の7つの特徴」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、人間関係における精神的消耗の少なさに焦点を当て、心地よい関係性を築くための重要な条件を提示している。
冒頭でRyota氏は、他者と過ごす中で疲れを感じる原因に触れ、精神的な疲労を感じにくい相手こそが長く付き合える存在だと定義する。その具体的な特徴として、まず「苦手や好みが似ている」ことを挙げた。価値観が大きく異なると、それが相手への要求に変わってしまうと指摘。「相手に期待ばかりして『こうしてほしい』と思っていると、お互いに疲れてしまう」と語り、特に「苦手なこと」が一致していると無理のない行動選択ができると解説した。
続いて「ペースが似ている、一致している」点を挙げ、食べる・歩く・話すといった日常のペースが許容範囲内であることが、気疲れを防ぐ要因になると述べる。さらに、「穏やかさや癒やされる感覚がある」「自分を良く見せなくても済む」といった要素にも言及し、背伸びせずに素の自分を受け入れてもらえる安心感が、精神的な回復をもたらすと説いた。また、「心理的安全性がある」点について、ミスをしても人格否定されずに本音で話せる環境が不可欠だと語る。
最後にRyota氏は、人間関係を「コストと報酬のバランス」と表現した。相手から肯定や共感を得たら、同じように返し合える関係が理想的だと結論付けている。この動画は、日常の対人関係に悩む人々にとって、心地よい繋がりを見直すための大きなヒントになるはずだ。
冒頭でRyota氏は、他者と過ごす中で疲れを感じる原因に触れ、精神的な疲労を感じにくい相手こそが長く付き合える存在だと定義する。その具体的な特徴として、まず「苦手や好みが似ている」ことを挙げた。価値観が大きく異なると、それが相手への要求に変わってしまうと指摘。「相手に期待ばかりして『こうしてほしい』と思っていると、お互いに疲れてしまう」と語り、特に「苦手なこと」が一致していると無理のない行動選択ができると解説した。
続いて「ペースが似ている、一致している」点を挙げ、食べる・歩く・話すといった日常のペースが許容範囲内であることが、気疲れを防ぐ要因になると述べる。さらに、「穏やかさや癒やされる感覚がある」「自分を良く見せなくても済む」といった要素にも言及し、背伸びせずに素の自分を受け入れてもらえる安心感が、精神的な回復をもたらすと説いた。また、「心理的安全性がある」点について、ミスをしても人格否定されずに本音で話せる環境が不可欠だと語る。
最後にRyota氏は、人間関係を「コストと報酬のバランス」と表現した。相手から肯定や共感を得たら、同じように返し合える関係が理想的だと結論付けている。この動画は、日常の対人関係に悩む人々にとって、心地よい繋がりを見直すための大きなヒントになるはずだ。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。