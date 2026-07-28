ボクシングの井上尚弥選手が27日に参加したイベント終了後のインタビューで、ジェシー“バム”ロドリゲス選手との対戦について言及。両者が拳を交えた際の試合展望について、自身の見解を述べる一幕がありました。

この日、井上尚弥選手は、井上拓真選手とともに『ざま井上兄弟キッズチャレンジフェスタ』に参加。イベント終了後、二人そろって応じた囲み取材のなかで、ジェシー・ロドリゲス選手との対戦について「バムがやりたいって言うのであれば僕は待ちますよ」と対戦へ前向きな発言をしました。

ただ「僕はバムにこだわっているわけではないので、バムがバンタム級でもう少しやりたいのであれば、フェザー級に挑戦しますし」とも述べ、状況は依然として不透明であることも強調しました。