井上尚弥、圧勝の声があるが…？ 「周りの言っているようにはならない」本人は否定 バムとは「フレームも変わらないですからね。やってみないとわからない」と見解
ボクシングの井上尚弥選手が27日に参加したイベント終了後のインタビューで、ジェシー“バム”ロドリゲス選手との対戦について言及。両者が拳を交えた際の試合展望について、自身の見解を述べる一幕がありました。
この日、井上尚弥選手は、井上拓真選手とともに『ざま井上兄弟キッズチャレンジフェスタ』に参加。イベント終了後、二人そろって応じた囲み取材のなかで、ジェシー・ロドリゲス選手との対戦について「バムがやりたいって言うのであれば僕は待ちますよ」と対戦へ前向きな発言をしました。
ただ「僕はバムにこだわっているわけではないので、バムがバンタム級でもう少しやりたいのであれば、フェザー級に挑戦しますし」とも述べ、状況は依然として不透明であることも強調しました。もし実現すれば、リング誌が選ぶ全階級を通じたパウンド・フォー・パウンドランキング上位同士のビッグマッチとなります。記者からはジェシー・ロドリゲス選手と戦った場合、「井上選手のほうが圧勝するとの声があるが？」と展望を問われると、井上選手はその声を否定するように「やるとなれば慎重に高い評価をするだけなので、周りの言っているようにはならない。フレームもバムと変わらないですからね。そこがどう結果に出るかというところ。やってみないとわからないですけどね」と語りました。