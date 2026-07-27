写真＝Hans Lucas via AFP／時事通信フォト 2025年8月3日、メッツにあるポンピドゥー・メッツ・センターで、マウリツィオ・カテランによる作品《コメディアン》を鑑賞する来場者。評価額は620万ドルだが、この作品は腐りやすいため、アーティストは購入者に対して交換方法の指示書を提供している - 写真＝Hans Lucas via AFP／時事通信フォト

■「子供でも作れそう」な絵に数億円払う人たち

休日に美術館へ足を運び、現代アートの展示室に入ったとき、多くの人は戸惑いを覚えるはずだ。真っ白なキャンバスに点が一つだけ描かれた絵や、ただの工業製品がポツンと置かれただけの空間。それらを前にして、「これならうちの子供でも作れそうだな」「何が素晴らしいのか全く意味不明だ」と苦笑いした経験を持つ人は少なくないだろう。

われわれの一般的な感覚からすれば、アートとは緻密な風景画や美しい肖像画など、一目見て「技術が優れている」とわかるものを指すからだ。あるいは、何百年も前の天才が人生を懸けて描き上げた、歴史的な遺物こそが何億円もする価値を持つと信じている。

しかし、その「意味不明なもの」や「子供でも作れそうなもの」に、世界の超富裕層たちは数億円、時には数十億円という信じられない規模の資金を投じている。

写真＝iStock.com／Veit Störmer ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Veit Störmer

彼らはただ見栄を張るためだけに、無価値なものに大金を支払うような愚か者なのだろうか。いや、断じてそうではない。彼らは現代アートという市場に隠された「価値創造のルール」を完全に理解し、極めて合理的な消費行動をとっているのだ。

その事実を世界に見せつける、ある驚くべき事件が5月に起きた。

■9億円超のバナナが盗まれた

今年の5月30日、フランス東部のポンピドゥー・センター・メスで、ある「盗難事件」が発生した。

展示されていた現代アートの作品が、何者かによって壁から持ち去られてしまったのだ。

実は、この作品のバナナが展示中に持ち去られたり、来場者に食べられたりするのはこれが初めてではない。過去にも複数回、同様の前例があるいわくつきの作品なのである。

盗まれたのは、イタリアの現代美術家マウリツィオ・カテランの《コメディアン》という作品である。

仰々しいタイトルがついているが、その実態は「本物のバナナを、銀色のダクトテープで壁に貼り付けただけ」のインスタレーション作品だ。

この作品は2019年にアメリカで開催された世界最大級のアートフェア「アート・バーゼル・マイアミ・ビーチ」で初めて発表され、最初の2点は12万ドル〔約1300万円（※）〕、需要の高まりを受けて3点目は15万ドル（約1600万円）に値上げされ、瞬く間に3点が完売した。その後、アート市場の熱狂のなかでその価値はさらに高騰し、2024年のオークションではなんと約9.6億円（約624万ドル）という驚異的な価格で落札された。文字通り「世界一高額なバナナ」である。

※為替レートはいずれも当時のもの

■世界を驚かせた美術館側の対応

9億円もの価値がある作品が盗まれたとなれば、通常であれば大パニックである。

実際、美術館は警察当局への被害届の提出を行い、「展示作品への敬意を損なう行為」と犯人を非難する声明も発表した。

しかし、世界を驚かせたのはその後の冷静な対応だった。美術館は速やかに新しいバナナを用意して壁に貼り付け、作品を元通りにして展示を再開したのである。

さらに美術館側は、作品の本質的な価値は「証明書」と「展示プロトコル（手順）」にあるため、バナナを新品と交換すれば作品は完全に復元できるとも強調した。

原価数十円の新しいバナナに取り替えただけで、9億円の価値があるアート作品が「完全に復元された」とみなされる。一般の感覚からすれば、もはや詐欺か冗談にしか聞こえないだろう。しかし、これこそが現代アートにおける「価値」の正体であり、超富裕層たちが群がるビジネスモデルの核心なのだ。

■富裕層は何に大金を投じているのか

なぜ、ただのバナナが9億円のアートになり得るのか。そして、なぜ別のバナナにすり替えても価値が毀損しないのか。

その最大の疑問に、論理的かつビジネス的な視点から答えていこう。

結論から言えば、マウリツィオ・カテランの《コメディアン》において、壁に貼られている果物のバナナ自体には「何の価値もない」。時間がたつと黒く変色して腐敗してしまう、スーパーに並んでいる普通の果物だ。

この作品の本質的な価値は、作家が発行した「これはマウリツィオ・カテランの《コメディアン》というアート作品である」という『証明書（Certificate of Authenticity）』と、その展示手法という『概念（コンセプト）』に宿っている。

この奇妙なルールの起源は、今から100年以上前にさかのぼる。

1917年、マルセル・デュシャンという芸術家が、男性用の小便器を購入し、「R. Mutt（アール・マット）」という偽名でサインをしただけの《泉》という作品を発表した。彼は「芸術とは、職人的な手先の技術や視覚的な美しさ（網膜的なもの）ではなく、作家の頭の中にある『アイデア』である」と定義し直したのだ。

このパラダイムシフト以降、現代アートの世界では「コンセプチュアル・アート（概念芸術）」というジャンルが確立された。物理的な実体がどうであれ、「どのような文脈（コンテクスト）で、どのようなアイデアを世に問うたか」が評価の対象となったのである。

《コメディアン》の購入者が実際に手にするのは、腐っていくバナナではなく、作家のサインが入った証明書と、「床から何センチの高さに、どのような角度でバナナをテープで貼るべきか」が記された詳細なマニュアル（設計図）である。

つまり、証明書とマニュアルさえ持っていれば、所有者や美術館のスタッフが何度でもバナナを買い替え、壁に貼り直すことができる。物理的なバナナは単なる「概念を表示するためのディスプレイ」にすぎない。だからこそ、盗まれても、腐っても、あるいは誰かに食べられてしまっても、スーパーで新しいバナナを買ってくれば「作品は元通り」になる。このロジックを理解すれば、美術館が全く慌てなかった理由が腑に落ちるはずだ。

■「スペック」のよさは響かない

さて、ここからが本題である。この現代アートの奇妙なルールをビジネスの文脈に翻訳すると、ある事実が浮かび上がってくる。

それは、原価がほぼゼロの物質に、「圧倒的なブランド力」と「ストーリー」だけで数億円、数十億円の価値を持たせる「究極の無形商材マーケティング」の姿だ。

われわれの身の回りにあるビジネスの多くは、実体経済に基づいている。原価が100円のジュースを150円で売り、原価が1000万円の車を1500万円で売る。いかにして原価を抑え、機能（スペック）を高め、利幅を取るかという勝負である。

しかし、超富裕層が生きている資本主義のトップエンドでは、そのルールは通用しない。彼らは、モノの機能や耐久性にはとっくに飽きている。彼らが求めているのは、「世界に強烈なインパクトを与える文脈」に対する独占権である。

カテランのバナナは、その完璧な成功例だ。前述した通り、実はこのバナナは過去にも複数回、展示中に「食べられる」という事件を起こしている。2019年のマイアミでの展示中にはパフォーマンス・アーティストが壁から剥がして食べてしまい、2023年には韓国のソウルの美術館で男子学生が「朝食を食べていなくてお腹が空いていたから」という理由で食べてしまった。

普通の商品であれば、欠陥品としてブランドに傷がつく大惨事である。しかし、この作品においては違う。バナナが食べられ、新しいバナナが貼り直されるたびに、世界中のメディアがこぞってそのニュースを報じ、SNSで爆発的に拡散される。「バナナがアートか否か」という大論争が巻き起こり、数え切れないほどのパロディ画像が作られ、ミーム（模倣されて広がる文化的な情報）として世界中を駆け巡る。

■「世界中が熱狂する現象のオーナーになりたい」

12万ドル、あるいは今回の約9億円という大金を払ってこのバナナの証明書を買った富裕層は、いったい何を手に入れたのか。

彼らが買ったのは、部屋に飾るための果物ではない。「世界中が議論し、ニュースになり、怒り、笑い、時には食べられ、盗まれすらする『強烈な社会現象（ミーム）』の当事者になる権利」である。

「今、世界中で話題になっているあのバナナのオーナーは、実は私なんだ」

この一言が言える権利に対して、彼らは喜んで大金を支払う。実体経済から完全に遊離し、人々の話題と熱狂という「概念」そのものに値段をつける現代アートの価値創造プロセスにおいて、これほど象徴的で、利益率の高いビジネスモデルは他に存在しない。

原価数十円のバナナを媒介にして、約9億円のキャッシュと世界的な名声を生み出す。これはもはや、現代の錬金術である。

■「質の高いモノを、より安く」では勝てない

このバナナの盗難騒動と、それに群がる富裕層の論理から、われわれ日本のビジネスパーソンは何を学ぶべきだろうか。

「こんなバナナに9億円なんて意味不明だ」「所詮は金持ちの道楽だ」と笑うことは簡単だ。しかし、その笑いの裏で、世界のトップエリートたちは「実体のないものにいかにして巨大な価値を持たせ、熱狂を生み出すか」というビジネスの神髄を、現代アートから直接学び取っている。

日本企業や多くのビジネスパーソンは、いまだに「より質の高いモノを、より安く作れば売れる」「機能が優れていれば価値が上がる」という物質的な価値観の呪縛から逃れられていない。いかにしてバナナを甘くするか、いかにして長持ちするバナナを作るか、という「スペック競争」に終始している。

しかし、超富裕層の財布を開かせるのは、スペックの高さではない。価値の源泉は「モノそのものの機能」から、「意味（コンテクスト）と文脈の創造」へと完全にシフトしているのだ。

物理的なモノが飽和した現代において、いかにして商品に「意味」をつなぐか。いかにして顧客に「語りたくなるストーリー」を提供し、社会的な現象を巻き起こすか。カテランのバナナは、その究極の問いをわれわれに突きつけている。

壁に貼られたバナナをただのジョークだと見下す者は、やがて意味と文脈で価格が青天井に跳ね上がるグローバル資本主義のルールから、確実に取り残されることになるだろう。現代アートに隠されたこの冷徹なビジネスロジックを理解することこそが、次の時代に高付加価値を生み出すための、最も鋭利な武器となるのである。

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西田 理一郎（にしだ・りいちろう）

価値共創プロデューサー、ディープルート 代表取締役

富裕層向けブランド体験の「物語」を紡ぐナラティブ・マーケティングをプロデュース。また、情報伝達を超えた行動を仕組化し、個の全盛時代において、ラグジュアリー市場での持続的成長を実現する知の「価値共創」戦略を構築する。プレミアムブランドの世界観を体現する戦略的プラットフォームの商品化を手がけ、ミシュラン・ガストロノミーから超高級ライフスタイルまで、文化的価値を経済価値に転換するマーケティング、ブランディングを専門とする。「to create a Real LIFE 敏腕マーケターが示唆するこれからの真の生き方とは」「Life is a Journey」「食と文化の交差点 ガストロノミーへの飽くなき情熱」などのメディア掲載・連載を通じて真のラグジュアリーとは「所有」ではなく「体験」であり、その体験に宿る物語こそがブランド価値の源泉である――という信念のもと、富裕層マーケティングの新境地を開拓し続けている。主要著書に『予測感性マーケティング』（幻冬舎）、『アフターコロナ時代のトラベルトランスフォーメーション』（ゴマブックス）、『GRAND MICHELIN ミシュラン調査員のことば［特別編集版］』（アンドエト）がある。個人サイト

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（価値共創プロデューサー、ディープルート 代表取締役 西田 理一郎）